Las voces que opinan y acusan a otros en el caso Diego Maradona se multiplican día a día. Pero una voz muy importante, la de Claudia Villafañe, estaba silenciada. Siempre eligió correrse de la esfera pública, aun cuando el padre de sus hijas falleció y ella trabajaba en el programa más visto de la televisión, “ MasterChef Celebrity”.

Se las ingenió para reducir al mínimo su exposición pública, pero este martes, súbitamente, decidió salir al aire en “ Polémica en el bar”, enojada por algunos dichos del abogado Mauricio D’Alessandro, representante de Matías Morla.

El letrado comentaba que Diego estaba enojado con su ex esposa sobre el final de su vida. “¿Sabés qué humillación que le entregaran el cadáver a Claudia para lo que enterrase, y dejen afuera a tipos que él quería? ¿O vos creés que Diego querría que lo enterrara Claudia?”, inquirió, en clara alusión a Morla, que no asistió al velorio supuestamente por prohibición de Villafañe, Dalma y Gianinna.

D’Alessandro criticó la mirada pública sobre Maxi Pomargo, cuñado de Morla, sobre todo luego de la emisión del documental de Infobae “mientras le entregaron el cadáver de Maradona a Claudia que era su enemiga acérrima”.

Rocío Oliva, panelista del programa, asentía y dio a entender que quien “manejaba” el velorio -adonde ella tampoco pudo ingresar- era Villafañe. Todo esto enfureció a la ex del Diez, que llamó al conductor Mariano Iúdica a su celular y salió espontáneamente al aire para responder a todo.

“Dije que no iba a hablar pero no puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo. Ahora que salen los audios que dejan en claro todo lo que pasó, no puedo entender la caradurez de los que están hablando ahí, que me metan a mí. Yo no hice nada que no estuviera avalado por los cinco hijos de Diego y sus hermanas”, empezó Claudia su defensa.

“Si Rocío tiene alguna duda de quién no la dejó entrar al velorio, que le pregunte a (el abogado y socio de Morla) Víctor Stinfale. Ella me conoce muy bien y sabe quién soy. Si a todos los que están ahí se les murió la gallina de los huevos de oro, bueno, están muy equivocados conmigo. Tengo llamadas de Diego del 21 de noviembre, para que sepan que sí teníamos diálogo. Que no lo hiciéramos público no quiere decir que no sucedía, a pesar de nuestros juicios, sabíamos separar las cosas”, agregó.

Entonces, Oliva respondió. “Quiero preguntarte si vos sabías todo lo que Diego me amaba y me extrañaba, ¿por qué no me dejaron entrar a despedirlo, aunque fuera en honor a su memoria?”.

Claudia insistió en que ella no fue quien impidió su ingreso a la Casa Rosada el día de velorio, algo que Roció evidentemente no le creyó. “No tuviste el mínimo detalle de decir ‘que pase’...”, enfatizó. Villafañe le recordó que cuando internaron al Diez y Oliva la llamó para ponerse a su disposición, “vos luego contaste en tele todo lo que hablamos”.

Sin embargo la futbolista arremetió con que eso “no tuvo nada de malo” y que seguía sin entender por qué no pudo ir a despedirse. Villafañe luego retomó su enojo con D’Alessandro.

Matías Morla salió a defenderse

El abogado le manifestó que “si Diego hubiera estado secuestrado como dicen, no hubiera tenido un teléfono, tenía dos, y si quería, te llamaba”. Claudia le recriminó además que “vos siempre hablás mal de mis hijas”.

Sobre el final, la empresaria deseó “que pague quien tenga que pagar, y que la Justicia resuelva”.