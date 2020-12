Siempre tuvo perfil bajo. En las buenas y en las malas, que fueron mayoría en los últimos años. Claudia Villafañe transitó sus batallas personales con Diego Maradona en silencio, salvo cuando la pelea se volvía demasiado cruenta y tomaba estado público.

Desde la muerte de su ex marido, la empresaria se mantuvo en esa postura. Pero este miércoles apareció en la tapa de revista Caras en que habla de este duro momento. "Quiero que mis nietos recuerden a Diego como el Babu", titula la publicación.

Según indicó la revista, esa fue la única declaración que la mujer habría dado a la prensa, tras asegurar que prefiere no dar entrevistas extensas.

En redes sociales tampoco salió a hablar la ex esposa del ídolo, aunque sí publicó una foto en su perfil de Instagram, en vísperas de su regreso a Masterchef Celebrity, programa en que es participante revelación. En esa imagen puede verse a Claudia posando sonriente en los estudios de Telefe luciendo un buzo que tiene como estampa un gran corazón, de una línea que también auspicia Dalma Maradona.

También por estas horas circuló la versión de lo que Claudia le habría dicho a Oscar Ruggeri sobre la propiedad en la que se encontraba Maradona en sus últimos minutos: "Si vieras donde falleció Diego, te morís".

"Esa frase de Claudia a Oscar es escalofriante. Pasaban un millón de cosas que se irán sabiendo con el tiempo. Todas las cuestiones, todos los llamados, por ejemplo, que recibió. No de la familia, sino de gente que no tiene que ver con ella. La llamaron para contarle cosas y para exigirle, y con ese temperamento que ella tiene, mandó a la mierda a más de uno, literal. Había gente que le reclamaba y le dijo 'no es momento, váyanse a la mierda'", reveló Ángel de Brito.

Villafañe mantenía conflictos judiciales con Diego por la compra de propiedades en Miami a su nombre, cuando estaba casada y figurando como soltera.