Las instalaciones del club Estudiantes de Tucumán fueron clausuradas este viernes por el municipio capitalino y la Defensa Civil, debido a los festejos del centenario de la institución que involucraron a un importante número de personas en medio de la pandemia de corornavirus.



Las imágenes de la celebración, incluso, fueron difundidas en las redes sociales por la cuenta oficial de la institución, tras lo cual los dirigentes pidieron disculpas por lo sucedido.



"La situación se nos fue de las manos", reconoció el presidente de Estudiantes, Sergio Echeverría, quien explicó que la idea de la comisión directiva era hacer un festejo intimo que iba a ser grabado para armar en el futuro un video por los 100 años de la institución, pero "inesperadamente comenzaron a sumarse hinchas, socios, jugadores y personas que no veíamos desde hace muchos años".

El dirigente indicó: "Resulta difícil correrlas porque ellos son partes del club, querían estar presentes en un momento especial como es el centenario de su fundación y la verdad que todo se desbordó".



"Pedimos disculpas a la sociedad, especialmente a las personas que no pueden trabajar y seguramente estarán diciendo 'yo no voy a trabajar y esta gente hace festejos por los 100 años del club', y como presidente acepto nuestro error", indicó Echeverría a la emisora local LV 12.



El dirigente admitió que sabían que por la pandemia de coronavirus están prohibidas las reuniones sociales, pero explicó que para que la fecha no pase inadvertida decidieron "hacer algo sencillo, como apagar las velas de la torta, pero nada salió como se había planificado ya que se desbordó por la cantidad de gente que vino".

"Había alrededor de 40 personas y para la situación que estamos es mucha gente", dijo el presidente de Estudiantes, quien confirmó que las autoridades de la municipalidad de San Miguel de Tucumán y personal de Defensa Civil de la provincia clausuraron las instalaciones ubicadas en Monteagudo 955, de la capital tucumana, tras los festejos.



Si bien algunos vecinos se quejaron por las redes sociales, el caso alcanzó trascendencia cuando la cuenta oficial del club subió un video donde se observa a un grupo importante de personas cantando con bombos y trompetas, pero sin barbijos y sin respetar el distanciamiento, además de lanzar fuegos artificiales frente a la sede social.



Llamativamente, en los días previos al centenario del club, Gustavo Gaete, entrenador de Estudiantes, equipo que milita en las competencias de la Asociación Tucumana de Basquetbol, había señalado: "El festejo verdadero irá por dentro porque en estos momentos la salud es lo más importante y no tenemos problemas en esperar para celebrar".

