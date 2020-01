La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp amaneció este domingo con una importante caída que afectaba a varios países del mundo. Por ese motivo, no pueden enviarse ni recibir notas de voz, fotos o videos, actualizar estados o hacer videollamadas, aunque sí mensajes de texto.

WhatsApp registra problemas a nivel mundial.

El problema de la aplicación comenzó a registrarse alrededor de las 9 en Argentina, cuando varios usuarios notaron que no podían enviar ni recibir algunos mensajes. En apariencia, esa falla no tiene que ver con el tipo de conexión, ya que el servicio no funciona con WiFi ni datos.

Sin embargo, Facebook, empresa propietaria del servicio de mensajería, aún no emitió un comunicado acerca de las causas ni el tiempo en que tardará en solucionarse el problema.

A fines de octubre de 2019 fue la última gran caída registrada por WhatsApp. En esa oportunidad también cayeron Facebook e Instagram, que restablecieron su funcionamiento varias horas más tarde.