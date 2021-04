Juan Maya aún no puede creer lo que le tocó vivir en la mañana del domingo de Pascuas mientras realizaba un recorrido a bordo de su colectivo de la Línea 35 en el departamento de Rivadavia, en la provincia de San Juan. En plena oscuridad apareció un nene de 2 años, descalzo y desnudo, que caminaba solo por la calle.

El episodio ocurrió cerca de las 6 cuando el chofer recorría la calle Rastreador Calivar, a escasas tres cuadras de la intersección con la Avenida José Ignacio de la Roza.

En ese momento, el chofer vio cruzar la calle al niño solo, sin calzado ni vestimenta. Maya, sin dudarlo, frenó la unidad y bajó a auxiliar al chiquito. Con el nene en brazos, el colectivero buscó a sus padres o alguien que lo acompañara, pero no había nadie, contó.

La experiencia lo tocó muy de cerca, ya que el colectivero que es papá de una bebé: "Me largué a llorar, se me pasaron tantas cosas por la cabeza, mirá si yo u otra persona lo lleva por delante. Fue un milagro de Pascuas lo que sucedió”, señaló al sitio Cadena New Noticias.

.

Tras alertar al 911, la policía se hizo cargo del chico y horas después, cerca de las 9.30, pudo reencontrarse con sus padres, que acudieron a la dependencia a realizar la denuncia. Aún no trascendió cómo el niño salió de su casa y terminó en la calle.