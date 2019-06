El colegio inglés "St. Trinnean's School" de San Isidro, fue denunciado porque separaría a sus alumnos en categorías de "primera" y "segunda" clase. El Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) ya tomó conocimiento del caso.



El caso tomó peso y estado público ya que, según trascendio, dos alumnas que acuden a la institución educativa ubicada en Nicolás Avellaneda 450, fueron discriminadas y tratadas de "muertas de hambre" por las autoridades educativas por no poder pagar la cuota del comedor. Además, fueron "invitadas" a dejar la mesa que ocupaban junto a sus amigas de toda la vida.

Las compañeras de las discriminadas se solidarizaron con ellas y pidieron que no las aparten.

Según trascendió las compañeras de las nenas se revelaron, pidieron que no las aparten de su mesa de siempre y explicaron que si cada una de ellas les compartía un poco de comida no solo estarían realizando un acto de amor por ellas sino que, además, de ninguna manera le producirían un perjuicio al colegio.



Gabriela Furman es productora de seguros y mamá de Giuly (de 17 años) y Meli (de 10), las nenas discriminadas. Furman reveló que la dueña del colegio, María Picasso, hizo un “tibio” pedido de disculpas, pero le pidieron “amablemente” que buscara “un colegio que estuviera a su altura”.



Además, la madre indicó: “Nunca se me ocurrió que podrían separar a los estudiantes entre niños de primera o de segunda, cual Kélpers, según sea su pasar o el nivel económico de sus padres”, criticó severamente.

Las apartadas asisten al colegio desde preescolar.

“El niño debe ser valorado por lo que es y no por lo que tiene. No se lo puede monetizar yendo, inclusive, en contra de los supuestos valores que en los estatutos educativos el St. Trinnean’s School tanto pregonan tales como la solidaridad, la caridad, la tolerancia y la superación, entre muchos otros”, concluyó.



El Ministerio de Educación de la Nación y la asociación de colegios privados, como también el INADI, tienen en mano la denuncia correspondiente.