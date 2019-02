Por Gabriel Arias

garias@cronica.com.ar



Marzo ya se avecina en el horizonte y con él llegan los indeseables aumentos en diversos rubros, entre ellos uno de los más dolorosos será el de los combustibles, ya que éstos desencadenan en subas de otros servicios. Crónica salió a la calle para conocer la opinión de los clientes de cara a lo que ocurrirá el lunes 3 del mes venidero.



En la estación de servicio, la preocupación es tanto de los empleados como de los consumidores. Los playeros saben que la merma de consumo en 2018 provocó el cierre de 100 puntos de carga de naftas y eso significa una baja del empleo en el sector (ver abajo). Los clientes, en tanto, hacen malabares para enfrentar aumentos generalizados y ven con resignación que las naftas no sean la excepción.



Si se tiene en cuenta lo que gastaría un rodado en llenar un tanque con los valores de pizarra actuales, para un automóvil mediano (40 litros) el gasto asciende a 1.504 pesos (nafta súper) y 1.407 (diesel), mientras que para un grande (60 litros) los números son 2.257 y 2.110 respectivamente. En el caso de las motos, 601 pesos (16 litros y 250 de cilindrada) 451 (12 litros y cilindrada 200) y 526 (14 litros cilindrada 150). En tanto, para el Gas Natural Comprimido (GNC) un tanque de 40 litros (10 metros cúbicos) cuesta 166 pesos, 60 litros (12 metros cúbicos), 199 y 70 litros (14 metros cúbicos), 233 pesos.



En la previa de un nuevo aumento que modificará las pizarras de todo el país, los consumidores plantean no tener margen. Marta, clienta de una estación de servicio del microcentro, comentó: "El precio de los combustibles es muy alto para los sueldos que estamos ganando hoy en día. Así no hay bolsillo que aguante".



Por su parte, Tito planteó: "A veces puedo llenar el tanque y otras lo regulo, en mi caso es según el día del mes que transite y lo que rinda el combustible".



"Es un desastre, esto ya no va más. Soy jubilado con la mínima, le pongo lo que puedo pero cada vez uso menos el auto", se lamentó Juan.



David sentenció: "Da bronca porque nunca pierden las petroleras. Para los trabajadores es injusto porque los salarios ya están derrotados y sigue aumentando todo".



Gustavo (dueño de un taxi), comentó que "la verdad es que ya no se puede más, porque esto es una política de ahogamiento".



"Lo escuché a Dujovne (ministro de Hacienda) y todo es así, no sólo aumenta combustibles, sino servicios también, y con ellos, los productos. Todo está patas para arriba y no sé adónde quieren llegar con este tipo de política. Trabajo 8 horas con 500 pesos, pero hoy cuesta mucho ganarlo en la calle. Así que para cubrir la suba de la nafta trabajo más horas que antes. Creo que el gobierno no va a poder hacer nada porque se embarcaron en una política de este tipo y van a morir en su ley. Es una política para gente que tiene recursos y no para el trabajador o clase media, y menos para el que no tiene trabajo", resumió Gustavo.