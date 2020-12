El Senado debatía este martes el proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en una histórica sesión especial, en la que se escucharán discursos de 59 legisladores, con posiciones divididas a favor y en contra de la iniciativa, y que tendrá su desenlace en la madrugada de mañana cuando llegue el momento de la votación.

Luego de las casi 13 horas que -se prevé- demandará la discusión sobre la ILE, llegará al recinto otro proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que propone el Plan de los Mil Días sobre Cuidado Integral de la salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.

Poco después de las 16, con el canto en el recinto del Himno Nacional Argentino, la discusión fue habilitada esta tarde por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

.

A continuación, los legisladores votaron -sin debate y a mano alzada- a favor de extender la licencia del peronista tucumano José Alperovich, quien está siendo investigado por la Justicia ante denuncias por presunto abuso sexual.

Alperovich fue uno de los senadores que, en 2018, votó en contra de la Ley del Aborto.

El otro ausente es el riojano Carlos Menem, quien siempre se expresó a favor de “las dos vidas”, y que se encuentra internado en un sanatorio porteño.

Debate por la legalización del aborto en el Senado.

Esta vez, la discusión fue abierta por la presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, la peronista pampeana Norma Durango, quien ratificó su apoyo a la iniciativa y argumentó: "Una maternidad no deseada no es una buena maternidad".

"No estoy a favor del aborto. Pero eso no implica que el aborto desaparezca. La maternidad no puede ser forzada bajo amenaza", remarcó.

Durango, con un pañuelo verde en su muñeca, dijo que "hoy es un día de esperanza" y aseguró que votaría "en nombre de las mujeres muertas por el aborto clandestino".

"Si el aborto sigue siendo clandestino van a seguir muriendo mujeres", sentenció y opinó que "la penalización del aborto se encuentra entre los resabios más oscuros del imperativo del sometimiento".

"Si este tema fuera un tema de varones, hace décadas que sería ley", agregó.

.

Durango adelantó también que, en caso de convertirse en ley, el Poder Ejecutivo le hará un cambio al texto, cuando se reglamente el artículo 16 que se refiere a las causales de no punibilidad de aborto.

Se eliminará la palabra "integral" del artículo que dice que "no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante".

Qué dice el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo

El proyecto para la legalización del aborto que impulsa el Poder Ejecutivo y ya fue sancionado por la Cámara de Diputados permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica.

La iniciativa regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pero también la atención postaborto.

Asimismo, establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tendrán derecho a acceder a un aborto legal hasta la semana 14 de gestación.

El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.