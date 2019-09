La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunció este viernes un paro de actividades entre las 13 y las 17 en reclamo de mejoras para la línea E, donde se incluye la solicitud del ingreso de nuevos trabajadores para cubrir boleterías.

"Tras el fracaso de la novena audiencia realizada en la Subsecretaría de Trabajo, se confirma la realización de la medida anunciada en el día de ayer en reclamo del nombramiento del personal correspondiente para trabajar en las boleterías de Catalinas y Correo Central Norte y exigiendo que se mejoren las condiciones de seguridad en todo el ámbito laboral", indicaron los trabajadores al salir del encuentro.

La paralización de las seis líneas de Subte y el Premetro se extiende desde las 13 hasta las 17, y había sido anunciada ayer mediante una volanteada desarrollada por los trabajadores. Néstor Segovia, secretario general adjunto del gremio, sostuvo -al término del de la audiencia con Metrovias, que duro tres horas-, que "la prolongación de la línea E requiere mayor personal, también hay reclamos vinculados al tema de la seguridad y a la frecuencia de los trenes".

"Estamos obligados a tomar estas medidas de autodefensa ante la falta de respuestas de las autoridades", destacó. Metrovias había manifestado este jueves que la demanda de personal se encontraba cubierta. En ese punto, los trabajadores insistieron en que "nosotros hicimos todos nuestros esfuerzos en la línea E, se viaja como ganado, inauguraron también talleres sin personal y boleterías".

"Nosotros vamos a defender todos los puestos de trabajo, porque ellos quieren que discutamos sin los boleteros, pero le quiero decir al gobierno porteño y a Metrovías que de esta forma en la línea no se puede trabajar. En esta línea tiene que haber 18 trenes y hoy hay siete la gente viaja como ganado", insistió.



Agregó que "no vamos a permitir que tengan de rehenes a los trabajadores, ellos pueden arreglar esto en 5 minutos estamos peleando por nueve boleteros". "Sbase se niega a tomar personal, la propuesta de ellos es trabajar sin el personal y nosotros no lo vamos a permitir. si no pones gente tengo que pensar que inauguraron solamente la extensión de la línea por un tema electoral", sumó el sindicalista.



Segovia afirmó que "les pedimos perdón a los pasajeros pero en este contexto de ajuste no vamos a permitir. las autoridades quieren poner maquinas boleteras y reemplazarlo por los trabajadores pero nosotros no vamos a permitir que se toque un solo puesto, ni en pedo lo vamos a permitir, que se vayan a cagar", remató.



Diijo además que "no sabemos si mañana habrá paro, estamos en asamblea permanente, esto no lo bancamos más", insistió el dirigente sindical.