Aquellos que estaban siguiendo el precio de algún producto que planeaban comprar en este mes, desde el último lunes se encontraron con nuevos precios, cero cuotas o directamente fuera de la venta hasta tener alguna certeza de qué va a pasar con el dólar. Así está el panorama para los comerciantes que tras la disparada del dólar vienen remarcando a ciegas. Los consumidores experimentados en este escenario ya están a la caza de ofertas para acopiar alimentos que, sin duda, en breve estarán más caros.

Las góndolas son las primeras en sufrir por la inestabilidad del dólar, de ahí en adelante se da una especie de efecto dominó en el resto de las actividades. El último lunes, los supermercadistas ya recibieron listados nuevos y se quejaron porque se trataba de pedidos realizados con anterioridad a la estampida del verde. Todo llegó con aumento.

Alimentos

Los molinos harineros, por ejemplo, no entregarán harina a las panaderías por algunos días, ya que no tienen un precio de referencia para la bolsa de 50 kilos. El presidente de la Asociación Panaderos de Rosario, Gerardo Di Cosco, comentó: "Nos han informado que han suspendido la venta de harinas, debido a la inestabilidad que hay en el dólar".

"Llamamos a la reflexión en un momento muy complicado de nuestro país. Les pedimos a estas grandes empresas que pongan un poquito el hombro para ayudar, puesto que estamos en una situación donde la gente está pasando hambre", sostuvo el dirigente, en declaraciones periodísticas.

El presidente del Molino Matilde, René Mangiaterra, explicó: "No es la primera vez que vivimos esto. Pero no hay que generalizar. No vamos a abandonar a nuestros clientes. Tenemos una cartera de clientes habituales y no podemos dejarlos sin insumos". En el sector de alimentos y bebidas, el mismo lunes en que el dólar pasó de $46 a $57, las empresas Molinos Río de la Plata, Arcor, Univeler, Coca Cola, Mondelez actuaron prácticamente en sintonía.

En medio de la rápida suba de la divisa norteamericana suspendieron sus ventas e incluso renegociaron pedidos que ya estaban acordados con nuevos precios. Esto, como era de esperarse, generó el enojo de los supermercadistas. "Te negocian sobre la entrega, o sea, sobre lo que ya pediste. Eso lo primero, después vienen las listas nuevas, y las que iban a llegar en septiembre se adelantan", comentó un empresario.

Las harinas y derivados, aceites, artículos de limpieza e higiene personal en algunos centros de consumo ya aumentaron en las últimas horas. También hubo remarcación en los precios de artículos de otros rubros, aunque en las góndolas aún no se siente plenamente.

"Es muy difícil pero es así, no se puede remarcar el precio en la cara a la gente, tampoco es posible subir todos los precios que hay en exhibición, no hay tiempo físico", explicaron. Lo más probable es que los consumidores vean fuertes cambios en los próximos días.

Sector clave

En otro sector clave, General Motors informó este martes por la tarde a su red de concesionarias un aumento de 23% en los precios de sus modelos Chevrolet, un porcentaje equivalente a lo que había saltado el dólar hasta entonces. Tras el anuncio, se esperaba que las principales marcas del mercado automotriz apliquen una corrección similar de forma inminente.

Tras casi dos días de operaciones suspendidas en las concesionarias oficiales por "la falta de precio", según argumentaban, la empresa que comercializa en el país los vehículos Chevrolet dio el puntapié inicial para la actualización de los precios de lista en la comercialización mayorista de sus unidades.

Misma situación de incertidumbre se manifestaba en todas las marcas respecto de la continuidad del programa de incentivo acordado con el gobierno nacional por el cual se estaban ofreciendo descuentos de hasta $400.000 en algunas unidades.

De punta a punta

La devaluación del dólar acarreó consecuencias insólitas en Salta, donde la hoja de coca, uno de los principales símbolos de la cosmovisión andina, desde ayer pasó a "cotizar en bolsa", según el diario El Tributo. El cuarto de "común" del vegetal, que hasta el viernes costaba entre 260 y 280 pesos, pasó a 500 y 550 pesos, de acuerdo a la boca de expendio.

El portal Ushuaia Noticias, por ejemplo, publicó también este martes que "los comercios ya comenzaron a remarcar los precios y otros no venden algunos artículos alegando que desconocen el precio. Un par de zapatillas que en la mañana del martes estaban $2.500, aumentaron a $5.500".