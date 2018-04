Llegó abril, mes en el cual todos los comercios deberán aceptar el débito o pagos electrónicos. Quienes incumplan con la normativa podrán recibir multas que van hasta los 30.000 pesos, además de eventuales clausuras. La medida fue dispuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos en febrero de 2017. Y tiene vigencia a partir de hoy. Según la Afip, el objetivo es promover la implementación de equipos en punto de venta.



En la medida se especifica que los comercios y todas las categorías de monotributistas están obligados a aceptar tarjetas de débito como medio de pago, así como también tarjetas prepagas no bancarias u otros medios equivalentes. Según el escrito, la tarjeta se debe aceptar en un monto superior a los $10. Asimismo, quedan exentos de la medida los locales cuya actividad se realice en localidades con menos de 10.000 habitantes.



Cabe destacar que la medida se implementa luego del vencimiento del plazo para las categorías de monotributo más bajas (de la A a la E). Quienes incumplan esta normativa pueden recibir multas de entre $300 y $30.000, y clausuras de entre 3 y 10 días. Los consumidores, en tanto, pueden denunciar a los comercios que no acepten pago con tarjetas o a los locales que quieran cobrarles un monto adicional por su uso, o cuando ofrecen "descuentos" por pagar en efectivo.



"Hace un año, la mitad de los comercios y monotributistas no tenía el sistema. Se está empezando a producir el cambio. Hay más bancarización, pero aceptar sólo efectivo es un tema cultural de la Argentina", había dicho el ex titular de Afip, Alberto Abad, el pasado 2 de marzo. Su lugar hoy lo ocupa Leandro Cuccioli. "El que avisa no traiciona", había ironizado Abad por aquel entonces. Como incentivo, el organismo recaudador ofreció ventajas como el recorte a la mitad en las retenciones por IVA y Ganancias que realiza para todas las operaciones con tarjeta de débito. Si bien la cantidad de POS instalados aumentó un 66% en el último año, el número de transacciones creció solamente un 10%, mientras que el volumen de dinero operado se incrementó un 37,1%.