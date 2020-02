Por Francisco Nutti

Producción periodística Florencia Golender

Las clases empiezan el 2 de marzo y las semanas previas se convierten para los papás y las mamás en el arduo desafío de llenar la mochila. Al igual que todos los productos minoristas, los útiles escolares aumentaron respecto de 2018 por lo menos como la inflación general, un 55%. Hay precios para todos los bolsillos, Crónica anotó los de los básicos que se necesitan para el cole en algunas librerías de la zona metropolitana.

Aun teniendo en cuenta que no todos compran todo nuevo cada año, algunos renuevan una parte y muchos comparten entre hermanos, primos y amigos, cumplir con la lista del maestro o maestra puede complicar el presupuesto de cualquier familia. En una librería de Capital Federal, la caja de lápices de colores de 12 unidades no baja de los $100 y tiene un precio promedio de $335, mientras que la de 24 unidades ronda los $442. En tanto, una caja de 20 unidades de marcadores de mediana calidad se puede conseguir por $239.

Entre otros valores promedio de artículos de primera y segunda marca se destacan los crayones por seis unidades a $61, los resaltadores por seis unidades a $340, la clásica birome azul o negra a $40, el lápiz corrector a $65, la plasticola pequeña a $71,25 y una tijera mediana a $235.

Al respecto, Teresa, encargada de una librería ubicada en el centro de la ciudad, expresó: "Estamos asustados, en verdad nos asustan los precios que nos pasan los proveedores. No sabemos qué es lo que va a pasar, porque está todo en la nebulosa. Mientras tanto, la gente no lleva mucho, compra lo justo y necesario".

Asimismo, indicó: "Estamos en febrero y desde que entró la mercadería, hace dos semanas, no vino casi ninguna mamá, ni ningún papá, tío, tía o abuelo a consultar por los precios". Y agregó: "Tenemos un descuento de 10% por pago en efectivo pero hace rato que la mayoría paga con tarjeta de crédito". "Es que todos los útiles aumentaron igual o más que la inflación", concluyó.

Entre los indispensables para concurrir a clase también se encuentran los cuadernos de tapa dura por 100 hojas, que oscilan entre los $290 y los $440, y las carpetas negras número 3, que cuestan entre $134 y $350. La calculadora científica, un artículo que suelen necesitar los estudiantes de colegios secundarios, ronda los $600. Un párrafo aparte merecen las resmas de hojas para llenar la carpeta número 3. Las de 96 unidades, también de una reconocida marca, valen $145 y las más grandes de 288 unidades, $756.

Renovar la mochila es uno de los gastos más caros. Pueden llegar a valer tanto como el conjunto de todos los útiles necesarios. Las clásicas varían entre $1.000 y $2.100, según la marca. Las más utilizadas, las de "carrito", es decir, con rueditas, parten de $3.500 y llegan a $3.990. Por último, y no menor, se suma el gasto de la cartuchera, que también oscila entre $157 y $589; las mas caras son las de "tres pisos".

Fany Echeverría, responsable de un negocio dedicado a la comercialización de mochilas y cartucheras, aportó: "Es una compra que los adultos generalmente vienen acompañados con los chicos para que elijan. Lo más usual es que llevan productos de gama media, económicos pero de buena calidad, para que duren todo el año".

"Por estos días abundan las consultas de precios, muchos papás y mamás que salen del trabajo pasan por acá pero no compran. Quieren saber cuánto valen los productos de moda, como las mochilas del Fortnite, o aquellas que tienen a superhéroes como Batman, Superman o el Hombre Araña", agregó Fany.

"Esperamos con ansias que a partir de febrero empiecen las ventas importantes. Son pocas las personas que vienen y se llevan de todo, por ahora compran un producto y se van", planteó la comerciante.

Preparan "La vuelta al cole"

El gobierno nacional anunciará esta semana el acuerdo “Vuelta al Cole”, una canasta escolar de cara al inicio del ciclo lectivo 2020 que sigue el mismo objetivo que Precios Cuidados. Se estima que podría incluir una propuesta de cuotas sin interés, aunque todavía no trascendieron detalles. Según lo adelantaron desde la Secretaría de Comercio Interior que conduce Paula Español, en los últimos días vienen trabajando en la “canasta escolar” para el inicio de las clases.

En general, los básicos que necesitan los chicos para concurrir a clase son: una carpeta con hojas rayadas y cuadriculadas, un cuaderno, lápiz negro, lápices de colores, una birome, goma de borrar, tijera, una regla. También, marcadores, resaltadores y hojas de dibujo, entre otros típicos de la escuela primaria. Para los estudiantes de colegios secundarios la canasta suele ser más acotada y el mayor gasto está representado por las hojas o los cuadernos de tamaño A4.

Un gasto que suelen hacer los más grandes es en calculadora científica o en pen drives para almacenar información digital. El acuerdo del gobierno podría abarcar la mayoría de estos artículos, habrá que esperar para el anuncio formal, que será en los próximos días.

Al mismo tiempo, esta semana se darían a conocer nuevas medidas para aplicar “mayores controles” al Programa Precios Cuidados. Fuentes de la Casa Rosada aseguraron a la prensa esta semana que el presidente Alberto Fernández “sigue de cerca” la implementación de Precios Cuidados, por lo que pedirá a “entidades de defensa y control de precios” que se sumen a la fiscalización.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, destacó la recuperación de Precios Cuidados como una política económica que “ayudará a cuidar los bolsillos de los hogares”, y subrayó que el programa “en sus inicios fue bueno y luego lo desvirtuaron”.

“El criterio que seguimos fue rearmar una canasta de productos que representen a los hogares en su patrón de consumo, con primeras y segundas marcas, no como el programa desvirtuado del macrismo, que tenía terceras y cuartas marcas, desconocidas”, repasó la funcionaria. “Hubo un cambio importante, porque las primeras marcas no sólo generan precios de referencia para el resto, sino también abastecimiento. Si el programa no tiene abastecimiento, deja de cumplir su rol”, concluyó.