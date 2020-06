Cerca de 1,6 millón de trabajadores del sector privado recibirán a partir de este jueves el pago del salario complementario correspondiente al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción ( ATP).



Se trata de los trabajadores de 193.000 empresas que adhirieron al programa y cuyos datos ya fueron procesados por la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP), mientras que en los próximos días concluirá el envío de la información de otras 200.000.



La cobertura del ATP, que incluye el pago de hasta el 50% del salario de trabajadores de empresas cuyas actividades se hayan visto afectadas por la pandemia del coronavirus, podría alcanzar finalmente a unos 2 millones de personas.

La inversión del Estado para este mes es de $ 37.000 millones y se espera que, entre los primeros dos meses, el desembolso se acerque a poco menos de $ 100.000 millones, según cálculos de la AFIP.



El promedio de dinero depositado en la cuenta de cada trabajador incorporado en el ATP será de $ 20.556, con un mínimo de $ 16.875 -correspondientes a un salario mínimo vital y móvil- y un máximo de $ 33.750, lo que cubrirá hasta el 50% de un salario neto de $ 67.500.





Para dar mayor certidumbre a los trabajadores que reciben el ATP, la Anses habilitó en su página web (www.anses.gob.ar) una sección especial de consulta nominada "Accesos rápidos", en la que habrá que seleccionar la pestaña "Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP)" e ingresar el CUIL para conocer el estado en el que se encuentra la liquidación de sueldo.

En el caso de que figure la leyenda "usted NO está registrado, consulte a su empleador" no quiere decir, necesariamente, que el empleador no haya solicitado el beneficio, sino que puede ser por motivos de demora en la carga de información o un error en la carga de la CBU, por lo que hay que aguardar que se actualice la información del sistema.