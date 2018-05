La famosa cadena de sándwiches en medio de un escándalo.

Una docente bonaerense decidió sacar a la luz un "asqueroso" inconveniente que padeció en un negocio de comida rápida, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, luego de que los responsables del comercio desistieron en reparar el daño que le provocaron.



En diálogo con Crónica, la víctima, Yamilia Clara de 29 años, denunció que en el 'Subway' de Avenida de Mayo al 550, en el partido de La Matanza, el último jueves 17, le vendieron el famoso "sándwich del día" con un insecto en su interior que, a juzgar por lo que se observa en la porción que "devolvió", se trataría de una cucaracha u algún otro insecto.

Horrible. La aceituna que no fue.

Yamila contó que hizo su pedido y luego se llevó el mismo a su casa: "Cuando estoy terminando el sándwich siento algo crujiente, creí que podía ser cáscara de huevo, pero de repente empiezo a sentir un sabor asqueroso y escupo todo. Fue ahí cuando vi un bicho negro, calculo que sería una cucaracha, por las patitas".



Desesperada, Yamila remarcó que volvió a la sucursal de comida rápida con el resto de sándwich, parte del insecto que ingirió y el ticket de compra: "Yo sólo quería mi plata y dejar asentado el hecho en el libro de quejas, no era mi intención armar un escándalo, y encima en el lugar me tomaron el pelo".

Ticket de la repugnante compra.

"Les muestro lo que me había sucedido y en vez de pedirme perdón me dicen que era una aceituna negra. Eso me enfureció y entonces la intimé para que probara la aceituna; claramente no lo hizo, me devolvió el dinero y me dijo que no tenía el libro de quejas. Después pedí hablar con el encargado y la empleada me dice que el responsable no se encontraba en esa sede, que estaba en Morón, y que me daba su teléfono".



Yamila aclaró a Crónica que el supervisor del local le negó que pudiese haber un "bicho" en el sándwich y se comprometió a encontrarse con ella, sin embargo el hombre "nunca dio la cara", aseveró la víctima.

A la vista. Las patas del insecto.

Después de haber "vomitado todo el jueves", como aseguró la propia Yamila, ella ahora espera una respuesta de Defensa al Consumidor, entidad que finalmente le tomó la denuncia.



El descargo que la víctima realizó en las redes :