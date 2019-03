Como cada viernes desde fines del año pasado, miles de vecinos se concentraron en esquinas, plazas y parques de decenas de ciudades en todo el país para expresar su malestar por los fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos y reclamarle al gobierno que los anule.



Munidos con banderas, silbatos, cacerolas, bombos y otros instrumentos, los manifestantes reiteraron que la situación por la que atraviesan “no da para más”, dado que o bien están endeudados por haber pagado las boletas con aumentos o bien temen que les corten los servicios, dado que las últimas facturas han marcado cifras exorbitantes y, por lo tanto, impagables.



“El aumento del desempleo, que para mí igual el Indec lo dibuja un poco para abajo, marca claramente que no solo las familias, sino los comercios, las pymes, etc, ya no tienen otra que cerrar y dejar a sus empleados en la calle”, describió un vecino que se manifestó en la esquina de San Juan y Boedo.



Acción colectiva



El presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, junto con otros jefes comunales de varios distritos de la provincia, firmó este viernes una acción colectiva que busca obtener una medida judicial que declare la nulidad del tarifazo eléctrico en la provincia de Buenos Aires y solicita que se dicte una medida cautelar para impedir su aplicación inmediata.



“Esta firma que estamos lanzando hoy -por ayer- la vamos a replicar en distintas secciones para que tome mayor impronta y hagamos valer la voz de los más desprotegidos”, advirtió Gray; y agregó: “Vamos a iniciar las acciones legales correspondientes, instancias administrativas y judiciales para defender a los vecinos de este robo desproporcionado”.



Además, aseguró que “en el mundo se destina el 20% de los ingresos para comprar una casa, acá destinamos el 20% de los ingresos para pagar los servicios y no tenemos respuesta de la nación ni de la provincia, es irrazonable”; y afirmó: “Estamos en la línea de la convicción de seguir con estas instancias judiciales con firmeza, con la convicción de que estamos defendiendo lo que corresponde”.