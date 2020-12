La investigación por la causa de muerte de Diego Maradona sigue sumando capitulos. Este miércoles el abogado de la psiquiatra Agustína Cosachov, Vadim Mischanchuk, confirmó en díalogo con Crónica HD que su defendid. "es investigada” por la muerte del Diez.

Tras los allanamientos al consultorio y a su domicilio, la médica, que era parte del equipo que atendía a Diego Maradona antes de morir, es formalmente investigada por la fiscalía general de San Isidro a cargo de la causa. Por ese motivo, el abogado que la defiende la consideró como "imputada" pero al mismo tiempo sostuvo que no hay motivos para que quede detenida.

"No hay elementos en la causa que hagan sospechar una detención. La doctora está a derecho desde el primer día. El fiscal ordenó el allanamiento, con lo cual su estado en la causa cambió, ahora es una persona que está siendo investigada", explicó el letrado.

"Como una persona investigada en un proceso penal, acordamos con el fiscal que me iba a presentar como abogado defensor e iba a pedir copias del expediente", precisó y agregó: ""No pude tomar vista del expediente porque no estaba acá en la fiscalía, sino que está en el juzgado de garantías cumpliendo una diligencia judicial"

"Mi clienta está investiga, que es sinonimo de imputada. Es prematuro saber que le imputan porque para saberlo te tienen que citar a prestar declaración. No está redactada y tal vez nunca llega", indicó Mischanchuk.

"Quizás después de las pericias se determina que la muerte fue un caso fortuito", afirmó ante el móvil de Crónica HD.

Al ser consultado por el alta de Maradona de la Clínica Olivos, donde le practicaron la cirujía por el hematoma en la cabeza, el abogado dijo que a él "no le consta que su defendida haya firmado la externación".

"Necesito tener los documentos para hablar. Pero eso lo firman los profesionales de la clínica y si no están de acuerdo manifiestan que el paciente se fue sin alta médica", completó.

Sobre el desarrollo de la causa, sostuvo que "se están haciendo las cosas bien". "La fiscalía esta cumpliendo con los pasos procesales y dando las garantías del caso", agregó.

"Todo lo que está pasando es de estilo. Está todo en el código procesal penal y son comunes en las posible o no negligencia de alguno de los profesionales tratantes", continuó.

Respecto del rol que tenía Cosachov dentro del equipo de médicos que monitoreaba al astro, Mischanchuk dijo que "no siempre hay un jefe médico, sino que cuando hay un paciente con múltiples patologías se arma un equipo en el que hay división de tareas y un principio de confianza, por lo que cada uno responde por sus incumbencias".

El pasado martes, Personal de la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad y agentes de la Policía Bonaerense allanaron, por pedido del Juzgado 6 de Garantías, un departamento en Soler al 4100 y otro en Guise al 1600, ambos en el barrio de Palermo y pertenecientes a la doctora.

A Cosachov también se le leyeron los derechos y garantías contemplados para los imputados en los artículos 60 y 162 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires

Además, su abogado adelantó que la doctora "se va a presentar cada vez que la fiscalía lo requiera para hacer la diligencia que sea necesaria" y descartó por el momento presentar la eximición de prisión: "Los elementos que tengo hasta el momento me hacen pensar que no tengo motivos de presentarla. La doctora está a derecho".

