En medio del actual contexto de la segunda ola por el coronavirus y frente a la necesidad de más vacunas, la Aministración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el ensayo de la fase 3 de la vacuna del laboratorio canadiense Medicago.

En combinación con la empresa británica GlaxoSmithKline, el laboratorio canadiense anunció el martes resultados provisionales positivos en torno a las pruebas del medicamento.

"Estamos encantados de ver que los resultados sugieren una respuesta inmune muy fuerte", destacó Thomas Breuer, director médico de GSK Vaccines, en un comunicado conjunto con Medicago.

.

En ese sentido, la vicepresidenta ejecutiva de asuntos científicos y médicos de Medicago, Nathalie Landry, aseguró que la vacuna candidata “indujo fuertes respuestas inmunitarias celulares y de anticuerpos neutralizantes en todos los sujetos, independientemente de la edad”.

Argentina sumará alrededor de cinco mil voluntarios para obtener datos acerca de la eficacia y la seguridad del producto, que para participar deberán cumplir entre los requisitos tener entre 18 y 59 años, no haber tenido coronavirus, no haber recibido otra vacuna ni formar parte de otro ensayo clínico y podrán tener o no otras enfermedades de base o comorbilidades.

Las aplicaciones, como en la mayoría de las vacunas, serán dos dosis, en las cuales la mitad recibirá la vacuna y la otra mitad el placebo.

Vacuna de origen vegetal

La vacuna candidata contra el Covid-19 tiene como particularidad estar hecha de una tecnología diferente a la empleada por el resto de las vacunas, ya que utiliza plantas vivas como biorreactores para reproducir una partícula no infecciosa que imita al virus que se busca neutralizar.

.

Según informó el laboratorio Medicago, se "utilizan plantas de Nicotina benthamiana, que es el hospedador experimental más utilizado en virología vegetal, debido principalmente a la gran cantidad de virus que pueden infectarlo con éxito".

Por otra parte, esta vacuna tendría como ventaja que se puede guardar en refrigeradores y no necesita ser almacenada a muy bajas temperaturas, lo cual facilitaría su logística de distribución.