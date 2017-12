Esta Navidad los servicios públicos se verán afectados, como suele ocurrir en los feriados .



*Dependencias de ANSES, AFIP y Renaper: permanecerán cerradas a excepción de las que funcionan en shoppings y aeropuertos. En AFIP, las gestiones online estarán disponibles.



*Hospitales públicos: atenderán con guardias.



*Trenes



- Las líneas San Martín, Roca, Belgrano Sur, Mitre y Sarmiento circularán con cronograma de domingos y feriados.



- De larga distancia: Los que van a Mar del Plata y Tucumán circularán de acuerdo al cronograma habitual. Los servicios de Bahía Blanca a Buenos Aires del 24 se adelantaron para este sábado. El de Córdoba se cancela el 24 y 25 y 31, al igual que el trayecto Buenos Aires - Rosario y su regreso, excepto la vuelta de Rosario a Buenos Aires el 24 a la 1.23. También se cancela el servicio de tren a Junín de los días 25 de diciembre y 1 de enero, mientras que el de Chivilcoy cambia el regreso a los días martes 26 de diciembre y 2 de enero.



*Bancos: cerrados.



*Rutas nacionales y accesos a la Ciudad: Seguridad Vial mantiene restringida desde este viernes la circulación de camiones de más de 3.500 kilos en el horario de 20 a 24 en los sentidos de mayor afluencia de tránsito.



*Parques Nacionales: permanecerán abiertos.



Ciudad de Buenos Aires



*Recolección de residuos: no habrá ni estarán abiertos los puntos verdes de reciclaje el 24 de diciembre, pero ambos volverán a funcionar con normalidad el 25.



*Museos: lo harán con un esquema diferente según cada institución, a excepción del Museo del Libro y de la Lengua, Nacional del Traje, Casa de Yrurtia, Mitre, Nacional del Hombre y Nacional del Grabado que estarán cerrados sábado, domingo y lunes.



*Cementerios: este domingo las inhumaciones se realizarán hasta las 12. Esta Navidad irán a depósito para realizarse el 26. El horario de visitas será de 7.30 a 17 y los trámites podrán realizarse este domingo hasta las 14.



*Estacionamiento: se lo autoriza junto al cordón de ambas aceras sobre las avenidas de la Ciudad de 7.00 a 21.00 a excepción de las avenidas Ingeniero Huergo, Eduardo Madero, Sáenz, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones e Intendente Cantilo, Roque Sáenz Peña y tramos afectados por el Metrobus de las avenidas Juan de Garay, Francisco Fernández de la Cruz, Chiclana, Brasil, Cnel. Roca, Intendente F. Rabanal, Sáenz, Sánchez de Loria, Almafuerte y Juan B. Justo, Cabildo, Leandro N. Alem, Paseo Colón, San Martín y Av. Rivadavia entre Pedernera y Artigas, en ambas aceras.



*El sistema de estacionamiento medido no tendrá vigencia. En los sectores donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas, tal norma se mantiene.



*Ecobici: las estaciones automáticas funcionarán con normalidad. Como todos los feriados y fines de semana, Ecobici funcionará dos horas.



*Controles de alcoholemia: Rotativos en distintos puntos de la Ciudad.



*Pista de aprendizaje: este domingo estará abierta de 8 a 18. Este lunes permanecerá cerrada.



*Verificación Técnica Vehicular: las siete plantas funcionarán permanecerán cerradas.



*Dirección General de Infracciones: No se atenderá al público. Funcionará una guardia sólo para los autos que sean levantados en la vía pública.



*Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: Guardias activas.