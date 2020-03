Se habla del coronavirus en la televisión, en la radio, en la calle, en los lugares de trabajo, pero lo más difícil puede ser hablar de la pandemia con los más chicos. Para explicar lo que sucede, contener la angustia de los más chicos y mantener la calma, cronica.com.ar entrevistó a la licenciada María Zysman, psicopedagóga y presidenta de Libres de Bullying.

-¿Por qué es importante hablar con los chicos sobre el coronavirus?

M.Z: Es importante hablar del coronavirus con los chicos, primero porque tenemos que explicarles por qué se tienen que lavar más las manos, por qué no pueden ir a visitar a los amigos, o por qué se suspenden las clases, como tantas cuestiones que hacen al cuidado personal y de los otros. Pero también es importante hablar con los chicos porque ellos están escuchando mucho sobre lo que sucede, y lo que escuchan, los angustia. Se habla en la tele y en todos lados sobre el coronavirus, entonces lo que no se nombra y ni se explica, puede generar muchísimo miedo.

-¿Qué es lo que más miedo le da a los chicos?

M.Z: El mayor miedo de los chicos es a quedarse solos. Hablar de enfermedades o de muerte con los chicos, es algo difícil de hablar en general. El miedo de ellos es no saber qué hacer si le pasa algo a la mamá o al papá, con quién se queda si pasa algo, quién lo va a cuidar. Hay familias que están en pánico, obviamente hay motivos para estar preocupados, cada uno lo afronta como puede y con los recursos que tiene, pero cuando el chico no tiene la palabra de su papá, de su mamá o de su referente, se angustia muchísimo más.

-¿Cómo se recomienda hablarles sobre el coronavirus?

M.Z: Con palabras sencillas, simples, que los chicos puedan entender. Eso los va a ayudar a tramitar y a transitar esa angustias.

-¿Hay una manera recomendable de hablarles a los chicos sobre el coronavirus?

M.Z: La mejor manera es siempre partir de lo que los chicos saben. Se les puede preguntar: ¿Qué sabés?, ¿Qué escuchaste?, ¿Qué te contaron?, ¿Qué dicen tus amigos y tu maestra?. Y en función de eso, dar las respuestas limitándose a lo que pregunta. No es necesario darle una clase de biología o infectología, aunque alguien pueda hacer eso porque hasta los médicos más formados le van a dar a los chicos respuestas que ellos puedan entender.

-¿Cómo hay que hablar sobre coronavirus con los adolescentes ?

M.Z: Con los adolescentes se complica que acepten no salir, que acepten la frustración de no poder participar de recitales o demás eventos, porque el adolescente es muy omnipotente, cree que a él no le va a pasar nada en general. Entonces, hay que bajarlo a tierra, y que nos escuche se torna un poco más complicado. Pero es fundamental que lo hagamos, y que como familia hagamos acuerdos de cómo organizarnos, de cómo afrontarlo, de cómo cambiar las rutinas en caso de que cambien por el motivo que sea, porque no hay clases, porque los padres trabajan en remoto desde la casa, todo tiene que ser hablado.

-¿De qué forma podemos usar esto que está pasando como algo positivo?

M.Z: Tenemos una oportunidad, además de lo preocupante que nadie se lo quita, tenemos la oportunidad de trabajar con los chicos sobre el cuidado del otro, y dejar en claro que si el otro está bien, yo voy a estar bien. Explicarles que de nada sirve ponerse a salvo uno solo, como esas personas que van y compran todo el alcohol en gel, todos los jabones, acopian, acopian y acopian, aunque sea por la angustia o por miedo. Lo importante es trabajar ésto con lo chicos, que si el compañero no tiene jabón, él puede partir el suyo a la mitad y compartirlo, porque no solamente lo está protegiendo a él sino también se está protegiendo a sí mismo.

-¿Qué genera más angustia o miedo en este contexto?

M.Z: Ante otras crisis muchos han pensado en la opción de irse a otro país pero ahora estamos en una situación donde eso no es una posibilidad. Nadie se puede ir de este planeta. Eso genera más angustia pero cuanto más podamos hablar, con los adultos las cosas de adultos y con los chicos lo que los chicos pueden entender, mucho mejor. Y aconsejo apagar un poco a los noticieros, porque estar con todos los rumores y el pánico que se genera desde la cantidad de muertos en cada uno de los lugares, tiene un efecto contraproducente, porque el estrés y la angustia baja las defensas.

-¿Qué puede aconsejar que se haga con los chicos en estos tiempos de aislamiento y sin clases?

M.Z: A las familias les aconsejo desarrollar la creatividad, es un buen momento para pensar qué hacer con los chicos, como jugar, leer, bailar, si uno se aburre un poco tampoco va a estar mal. No hay que ponerse en excesivo dramatismo, ni en la negación. Hay que asumir lo que nos está pasando y poder adaptar nuestro discurso a la edad de cada uno de los integrantes de nuestra familia.