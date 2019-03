La gran cantidad de casos de abuso sexual infantil que salieron a la luz reactivó la preocupación de cómo detectarlos en los más pequeños y cómo manejar el problema.

No obstante, en Argentina no existen cifras oficiales y se estima que sólo se difunde 1 de cada 10 casos ocurridos. Estudios recientes afirman que las denuncias se triplicaron en los últimos ocho años.

Estadísticas del Gobierno de Buenos Aires.

La conducta y el cuerpo de los nenes "hablan" y son "elementos esenciales" para la búsqueda de respuestas. En la mayoría de los casos lo que sucede es que las víctimas no se expresan, no cuentan lo que les pasó. Especialistas consultados por Crónica sugieren prestar mucha atención, con el objetivo de combatir el conflicto desde el comienzo y hallar una solución a tiempo.