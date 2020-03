Como consecuencia del coronavirus, los más afectados y los que más están en riesgo son las personas mayores. Frente a esta situación desesperante, la gran pregunta que surge es: ¿Cómo harán los jubilados para cobrar sus haberes?

El abogado previsional, Adrián Frascino, habló vía skype con Crónica HD para evacuar todas las dudas respecto a este tema. "Tenemos un problema muy grande con ese universo de gente", sostuvo. "Es un tema muy preocupante porque todos los que no tienen la tarjeta de débito no pueden cobrar, por más que quieran".

Jubilados sin tarjeta de débitos

"Cuando hablo con la gente de la Anses me dice: 'Mirá, acá tenemos un problema grande porque los bancos no dependen de nosotros, sino que dependen del Banco Central de la República Argentina', que dispuso que no iba a haber atención en los bancos hasta el 1 de abril", explicó.

Por este motivo, "los jubilados y los pensionados que no tienen tarjeta de débito no pueden cobrar". Y agregó: En toda esta repartija de plata que se está haciendo, el problema más grande es que los que más debieran cobrar, que son los jubilados, no están pudiendo".

Tarjeta de débido dadas de baja

Hay gente que tuvo tarjeta de débito pero como nunca la usó se la dieron de baja. El abogado, se refirió a esta problemática e informó que "En la Anses están trabajando mucho en lo que es el seguimiento de las entregas de la tarjetas de débito".

"En realidad no lo tienen implementado, hay que tener mucha paciencia. Porque la gente que habitualmente trabaja en Anses no está, solo están los gerentes", añadió.

Y ratificó que "El jubilado necesita la guita, porque acá estamos en una situación de extrema emergencia". Pero esto "depende del Banco Central, ya que ese es el ente que tiene que resolver esta cuestión. Así no la van a poder cobrar", lamentó.

Recomendación para jubilados

El abogado advirtió que "hay mucha gente que la tiene y no sabe que la tiene. Te digo porque tengo millones de consultas y yo les digo: ´Fijate si cuando cobraste la jubilación por primera vez, te dieron un kit con un montón de información del banco y te dieron la tarjeta de débito del banco. Capáz que nunca la usaste, pero la tenés´".

"Yo recomiendo que revisen entre todos sus papeles porque quizás la tienen, yo te diría que un 20% de la gente la tiene seguro. Este es un tema importantísimo", remarcó.