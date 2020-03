Tras la resolución del Rectorado que recomendó evaluar la reprogramación de las clases hasta el 12 de abril inclusive, algunas facultades de la UBA resolvieron posponer el regreso a las aulas hasta esa fecha, mientras que otras lo hicieron solo hasta el 30 de marzo y algunas que ya habían comenzado sus actividades, proseguirán bajo la modalidad virtual.



"Todas las facultades suspendieron sus clases teóricas y prácticas con distintas modalidades, pero esto va cambiando día a día", dijo un vocero del rectorado.



Es que la resolución Nº 344 de la Universidad de Buenos Aires recomienda suspender las clases hasta el 12 de abril, pero autoriza a cada unidad académica a tomar las medidas que considere pertinentes.



"Hay un comité de la UBA, donde participan los secretarios académicos de las facultades, que está analizando cómo empezar a implementar el cursado virtual: nosotros tenemos la experiencia de UBA XXI con miles de alumnos, pero no se pude pasar todo de un día a otro a la modalidad virtual, sino armar un plan de contingencia con mecanismos para que los chicos pueda acceder a materiales de estudio", agregaron los voceros.

En ese sentido, explicaron que "el CBC podría adaptarse más fácilmente porque tiene todas las materias generales en UBA XXI"."La idea es no perder el cuatrimestre, y por eso estamos hablando readaptar el calendario académico, por ejemplo, acordando los tiempos entre el final de la cursada y las fechas de finales", contaron.En el caso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se postergó el inicio de clases hasta el 30 de marzo, mientras que "otras actividades como exámenes parciales y recuperatorios de materias de verano, finales, defensas de tesis, tareas de investigación y funcionamiento del Jardín Maternal se continuarán".La Facultad de Derecho, que había iniciado las clases presenciales el pasado 2 de marzo, decidió suspenderlas por una semana, hasta "el sábado 28 de marzo, inclusive", mientras que el sector administrativo funcionará con normalidad.

Por su parte, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo postergó el inicio de clases presenciales para el 13 de abril.En tanto, la Facultad de Ciencias Económicas que había iniciado las clases el 12 de marzo, decidió suspenderlas así como cualquier otra "actividad presencial" en los cursos de posgrado y doctorado, hasta el 13 de abril; pero "no se alteran las funciones de los docentes, no docentes, becarios y becarias"En la Facultad de Medicina, donde algunas cátedras habían comenzado los primeros días de marzo, el decanato dispuso que "desde el día 16 hasta el 30 de marzo, las materias de grado se dictarán de manera virtual" y sin que se vea alterado el calendario académico, incluyendo los exámenes parciales y finales.En la Facultad de Odontología, el comienzo de "clases presenciales teóricas y clínicas" se reprogramó para el 13 de abril, mientras que "las actividades de investigación, posgrado y asistenciales continuarán desarrollándose a cargo de graduados y docentes de nuestro Hospital Odontológico" que continuará abierto.En la Facultad de Sociales, el inicio de clases fue suspendido hasta el 13 de abril, lo mismo que "las actividades de extensión, académicas y científicas, actos y juras", mientras que "la actividad administrativa se mantendrá sin alteraciones".En la Facultad de Filosofía y Letras también se pospuso el inicio del cuatrimestre hasta el 13 de abril pero se trabaja en nuevas "modalidades de uso del campus y otras alternativas virtuales para avanzar sobre los contenidos de los programas de estudio".La Facultad de Veterinaria reprogramó también el inicio de clases para el 13 de abril, "previéndose el desarrollo de actividades por medio de las aulas virtuales".Por su parte, las facultades de Farmacia y Bioquímica; de Ingeniería y de Psicología postergaron el comienzo de clases también para el 13 de abril.La Facultad de Agronomía también suspendió las clases presenciales hasta el 13 de abril pero el decanato informó que "se asegurará el dictado de los contenidos teóricos a través de diferentes modalidades digitales" mientras que "los trabajos prácticos de campo y laboratorio o cualquier otra actividad que no pueda abordarse mediante herramientas digitales será reprogramada".