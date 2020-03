Un estudio reveló que el coronavirus puede vivir en superficies como metal, vidrio o plástico durante nueve días. Por este motivo, mucha gente se preguntó cómo hacer para limpiar el celular correctamente.

Si bien es una medida de seguridad simple que debería aplicarse más allá de la epidemia, son pocas personas quienes lo hacen habitualmente.

“Aunque la carga viral del coronavirus en superficies inanimadas no es conocida durante una situación de brote, parece conveniente reducirla en superficies por desinfección, especialmente de lugares frecuentemente tocados en las inmediaciones de los pacientes de los que se esperan altas cargas virales”, advirtieron en una publicación de infecciones hospitalarias (The Journal of Hospital Infection).

El estudio recomienda limpiar el teléfono durante un minuto con desinfectantes que contengan un 62-71 de etanol (alcohol), 0,5% de peróxido de hidrógeno y 0,1% de hipoclorito de sodio. Pero, hay que tener en cuenta que muchas veces lo que es perjudicial para los virus, también lo es para tu celular.

Esto se debe a que los teléfonos tienen una película oleofóbica para evitar que las huellas digitales queden marcadas en las pantallas, y cualquier otro producto que no sea esa solución a base de agua y jabón, puede hacerle daño. Es por eso que distintos fabricantes de teléfonos recomiendan usar “una solución jabonosa con un suave paño” y contraindican casi cualquier otra cosa.

Limpieza correcta de celulares

La primera medida implica desinfectarlo sin ningún tipo de líquido y solo con un poco de presión. En caso de ser necesario, se puede agregar un poco de agua tibia y jabón a la mezcla. Pero se debe hacer con un paño y hay que asegurarse el exceso de humedad alrededor de los puertos y botones que tenga el celular.

Otra de las formas para limpiar los teléfonos es hacerlo con elementos que tengan usos químicos. Uno de ellos son las toallitas húmedas desinfectantes antibacteriales, que estas sirven para pasarlas sobre las pantallas y así retirar los gérmenes que hay sobre ellas.

Por su parte, Apple tiró un buen consejo luego del estallido del coronavirus: “Usar una solución con 70% de alcohol isopropílico o toallas desinfectantes clorox puede servir para limpiar las superficies no porosas de productos Apple, como pantallas, teclados y otras superficies exteriores”.

El alcohol isopropílico es el principal componente que usan los especialistas para limpiar circuitos e interiores de aparatos electrónicos. No es caro y se consigue de forma online o en casas especializadas de computación.

Pero sí hay algo muy importante para recordar: cualquier producto que se utilice, parecido a un spray, nunca debe ser aplicado directamente sobre el teléfono. Lo más conveniente es usar un paño suave, humectarlo con la solución, y luego limpiar el dispositivo.