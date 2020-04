Luego de que la cartera sanitaria nacional recomendara el sexo virtual en medio de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, la Fundación Huésped lanzó una campaña de concientización a fin de que dicha práctica sea segura.

Con una “Guía para tener sexo virtual seguro”, la organización argentina sin fines de lucro brindó una serie de recomendaciones para que las relaciones online no tengan riesgos y sean placenteras.

El manual comienza definiendo el sexo virtual o sexting como “el envío de contenido íntimo (fotos, videos, audios, mensajes de texto, videollamadas, emojis) a través de un dispositivo como el celular o la computadora.”

Lo principal antes de tener sexo virtual es que hay que tener en cuenta que nadie te obliga y que “si no te da confianza, podés no acceder”. En este sentido, la otra persona “debe acceder a recibir tus fotos o videos antes de enviárselos”.

Asimismo, desde la fundación advierten que “en internet hay muchas personas que fingen ser alguien que no son” por lo que recomiendan asegurarse que “la persona que reciba el contenido sea alguien que conocés, con quien tengas confianza, y que esté dispuesta a cuidar tu privacidad”.

En cuanto al dispositivo, la guía de Húespedes aconseja bloquear la pantalla y encriptar tu celular. De esta forma, nadie podrá acceder a tus archivos en caso de pérdida o robo. Esto se puede hacer desde "Ajustes y Seguridad". Ponerle clave evitará que terceros puedan desbloquear tu celular sin tu permiso y encriptarlo permitirá que, si te hackean y acceden al contenido de tu móvil, no puedan ver o leer nada.

Lo adecuado es, en caso de tener la opción, ponerle una contraseña a tu galería de fotos y seleccionar la alternativa de no guardar tus fotos en la nube automáticamente. Si usás Drive, Dropbox, o iCloud, hay que poner "doble autenticación", ya que de lo contrario tus imágenes pueden estar accesibles desde otros dispositivos.

Utilizá apps que te permitan autodestruir los mensajes, pero hay que tener en cuenta que de todas formas podrán hacer captura de pantalla o tomar una foto con otro dispositivo.

Es importante tomar los cuidados necesarios para no ser identificados en las imágenes. Cuando te saques fotos o te grabes, no muestres la cara o zonas de tu cuerpo con marcas o tatuajes. Si vas a filmarte, hacelo sin sonido para que no se reconozca tu voz. Usá fondos neutros para que nadie pueda identificar el lugar en el que estás.

Por último, recordá que si recibís fotos o videos de otra persona y no te dio su consentimiento para difundirlas, no lo hagas. Si alguien te amenaza con distribuir el contenido, podés radicar una denuncia. En todo el país se puede llamar al 134 o (011) 5071-0040 o en la fiscalía más cercana a tu domicilio. En CABA se puede llamar al 0800-333-47225.