Villa Ángela es una fundación ubicada en la ciudad de Moreno que trabaja con y para las personas con discapacidad mental jóvenes y adultas. Los jóvenes participan en diferentes talleres (centro de Día) y un grupo es albergado de lunes a viernes por el hogar. Todos provienen de familias de escasos recursos siendo la pobreza la barrera más difícil de superar.



"La situación de la discapacidad actualmente está complicada, no se aplican políticas que se tendrían que aplicar. Han atacado a este colectivo de una manera sin discriminar. Se tienen que elaborar políticas serias. Hay buenas leyes y hay que aplicarlas como corresponde.Son los eternos invisibles", explicó Sandra Balbuena, presidente de la fundación Villa Ángela, en el segmento "Cómo Seguimos", que se emite por Crónica HD.

Paola Saucedo es la encarga de las actividades en el vivero donde riegan plantas, ordenan y limpian para la venta al publico. Además, se les enseña desde trabajar una semilla hasta crecer en flor. "Es muy linda la experiencia, he vivido muchas cosas lindas y a pesar de eso también muchas cosas tristes como estamos pasando ahora. En estos momentos ellos han sido afectados y vulnerados. Me da bronca que se saquen las pensiones. No vengo ningun panorama para seguir, están re olvidados acá y en todos lados", indica en diálogo con Crónica.



Soledad valdez, es concurrente de la fundación y cuenta lo mucho que le gusta asistir a todos los talleres y compartir tiempo con sus compañeros. "Trabajo en este lugar con las plantas, tengo la granja, tengo animales, y a mis compañeros que son todos buenos: me ayudan, estan todos los dias conmigo, me dan alegria y me da alegria venir a este lugar. La situacion está dificil, a veces a mis profes no les pagaban porque no les alcanzaba la plata".