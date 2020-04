A partir de este miércoles 15 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires, se pondrá en práctica el uso obligatorio de barbijos dentro de locales comerciales y el transporte público como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus.

La medida dispuesta por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también es replicada en las provincias de Jujuy, Misiones, Santiago del Estero y La Rioja, y localidades bonaerenses como Zárate, Tigre y La Matanza. A su vez, en las últimas horas, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, anticipó que en las próximas horas se publicará el decreto que establecerá el uso de este tipo de protección respiratoria.

A través del Twitter oficial de la Casa Rosada, el gobierno recomienda usar barbijos caseros así los reglamentarios se priorizan para el personal de salud. Pero es muy importante saber cómo se usa correctamente para que cumpla su función.

.

Según una publicación del New York Times, Shan Soe-Lin, catedrática del Instituto Jackson para Asuntos Globales de la Universidad de Yale, advirtió: “Si estás tomándote la molestia de usar un barbijo, dejátelo puesto”. Por eso, aunque resulte molesto o incómodo para hablar, la profesional reitera la importancia de no quitarlo.

Algunas recomendaciones por seguridad:

NO uses el barbijo debajo de la nariz.

NO dejes expuesta la barbilla.

NO uses el barbijo flojo, no dejes espacios a los lados.

NO uses el barbijo de tal forma que solo te cubra la punta de la nariz.

NO estires el tapabocas y lo dejes debajo de la barbilla para descansar de él mientras permanece en tu cuello.

.

Asimismo, es importante aclarar que el uso de barbijo solo evita que uno no contagie al resto en caso de estar infectado del virus, pero no evita la infección de coronavirus Covid-19. También cabe aclarar que se debe continuar con el lavado extensivo de manos, la limpieza general al entrar en el hogar, el evitar tocarse cara, ojos o orejas en la via pública y siempre mantener una distancia de entre 1 y 5 metros con desconocidos al estar en la calle para evitar la propagación del coronavirus Covid-19.