Estudiantes de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe denunciaron la viralización de imágenes suyas y de compañeras de otros colegios de la ciudad sin su consentimiento. En tanto, el Ministerio de Educación provincial ya tomó cartas en el asunto.



Las jóvenes afectadas advirtieron sobre la existencia de una carpeta con imágenes de alumnas y creada por un estudiante en 2017, quien la alojó en Google Drive (lugar de almacenamiento de información digital) y su título era "Tarea". En tanto, este contenido comenzó a circular en la red y a compartirse por adolescentes de distintas escuelas, que fueron agregando más imágenes al archivo. De hecho, se habla de que habrían 1000 fotos en el "book".



Luego de varios meses, el pasado viernes un grupo de alumnas de la Escuela Secundaria de la UNL descubrió la existencia de la carpeta y denunciaron lo que estaba ocurriendo a las autoridades. Por su parte, los directivos comenzaron una investigación y abordaron el tema en clases.



En tanto, las jóvenes decidieron expresar su descontento con la situación mediante una manifestación pública en el interior de la institución que tuvo lugar el pasado lunes, tras la cual la escuela fue empapelada con frases tales como: "No soy tu objeto de consumo", "Mi cuerpo vestido o desnudo no te habilita a nada que yo no desee" y "están en 2018, las cosas cambian, las mujeres se rebelan y lo que hicieron no es normal", en repudio a la situación.



Asimismo, los directivos de la UNL brindaron una conferencia de prensa en la que confirmaron el caso, y anunciaron que el inicio de una investigación para determinar responsabilidades y evaluar posibles sanciones.



Si bien enseguida los jóvenes borraron la carpeta, se inició una investigación interna en las escuelas para determinar cuántas personas participaron o tuvieron acceso a ese material y analizar posibles sanciones.



Las estudiantes adelantaron que tenían intenciones de presentarse ante la Justicia para que el caso sea investigado.