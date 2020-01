Un hombre denunció haber comprado a través de la empresa de venta de artículos por internet y su desafortunada experiencia se hizo viral en las redes sociales.

Patricio Molina utilizó el servicio de envío de esta plataforma para llevar a su empresa una notebook de 110 mil pesos, que pensaba utilizar para renovar el stock de su lugar de trabajo, pero sin embargo, su socio lo llamó para avisarle que se encontró en su oficina con el sorpresivo envío, en vez de la laptop modelo 2018 que habían adquirido.

“Ahora que lo pienso, mi socio me podría haber hecho una broma así, pero me llamó preocupado y me dijo ‘qué compraste’. Enseguida me di cuenta de que era en serio. Es la primera vez que nos pasa algo tan burdo, sí nos ha pasado de que llegue algo roto” expresó indignado Molina.

Por una política de la compañía, el pago de los 110 mil pesos quedó en suspenso, mientras que al primero a quien le hablo Molina para esclarecer la situación fue al vendedor del objeto en cuestión.

El hombre le preguntó que fue lo que le mandó, a lo que su vendedor le respondió que le había mandado bien su pedido.

“Se ve que esto ya le pasó, y sacó fotos por las dudas. Coinciden lo que yo compré, el papel que yo recibí estaba pegado en el paquete que él me envió. No puedo garantizar que él haya orquestado todo. Me suena raro por la reputación que tiene” sostuvo Molina sobre su vendedor, quien tiene buenas calificaciones y cuatro años dentro de la plataforma.

El operador logístico que tenía asignado el traslado de la maquina desde Villa Devoto hasta Villa Crespo, fue quien quedó bajo la mira por el episodio, por lo que desde la empresa se comprometieron a revisar las cámaras de seguridad para descubrir que sucedió.