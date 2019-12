El dólar para la venta al público finalizó este jueves a $62,99, con una baja marginal de un centavo respecto del cierre del lunes, en una rueda en la que se comenzó a comercializar por primera vez la divisa norteamericana con un 30% de recargo por la entrada en vigencia del "impuesto PAÍS" (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), en tanto en el segmento mayorista cayó 10 centavos para cerrar en $59,89.



El dólar Contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $73,17, mientras que el dólar MEP cotiza a $71,89, con una baja de 0,4% y 1,0%, en ese orden.



Mauro Mazza, responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, señaló que el mercado "blue" como referencia "estuvo negociándose con puntas dispersas por la cantidad de volumen que hay, (ya que) está muy segmentado" entre $79,5 y $80 por unidad.



"En el oficial el volumen colapsó 40%. No hay casi liquidación de cerealeras por las semanas de las fiestas, (dado que) pocos camiones entran al puerto y pocos embarques se realizan. El BCRA durante estos días es más vendedor que comprador", detalló.



Y agregó que "por ahora la brecha se consolida en el 30%. En los dólares financieros, MEP y CCL, está primando la repatriación para evitar bienes personales en el exterior, eso generó un boom de los bonos, esperamos que afloje en los próximos días, principalmente a partir de mañana cuando en 48 horas ya no sirva operar bonos para 'zafar' de bienes personales".



Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, dijo que "era de esperar una caída de volumen, ya que se notó una apatía en los operadores de bancos en el comienzo del mercado, que recién comenzó a ejecutarse órdenes después de media mañana, y registrándose el volumen mas bajo de diciembre en un día normal de operaciones".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 158,277 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 174 millones y los plazos más cortos concentraron poco más del 60 % del volumen operado: diciembre y enero se operaron a $60,15 y $62,90; y las tasas se mantuvieron entre el 47% y el 50%.



En cuanto a las Leliq, el BCRA dejó sin cambios, en 58,00%, la tasa de política monetaria en una única licitación, ya que la segunda fue declarada desierta.



El total adjudicado fue de $173.803 millones sobre vencimientos por $170.843 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $2.959 millones.