La cotización del dólar oficial finalizó este viernes en $ 87,85 en promedio, con una suba marginal de un centavo respecto al cierre de ayer y de 68 centavos a lo largo de la semana, con un incremento acumulado de 0,78%



En el mercado bursátil, el contado con liquidación (CCL) retrocede 0,1%, a $ 141,71, mientras que el denominado dólar MEP suma 0,3%, en $ 138,70 por unidad, en el tramo final de la rueda.



Por su parte, el denominado dólar informal o dólar "blue" marcó un alza de dos pesos, a $148 por unidad.

En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense subió ocho centavos respecto a la víspera, en $ 82,21, mientras que en los últimos tres días –por los feriados del lunes y martes–ascendió 56 centavos (+0,68%).Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 114,20 por unidad; y con el anticipo a cuenta delde un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 144,95.Al analizar la operatoria de la jornada, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que fue una rueda que registró una caída vertical en el volumen negociado y en la que la moneda estadounidense operó muy lateralizada y con mínima fluctuación.

“La ralentización en el ritmo de ajuste del tipo de cambio mayorista signó la estrategia oficial en las dos primeras semanas de diciembre”, detalló Quintana.El especialista explicó que los precios del dólar en los mercados de futuros acusaron bajas que aplanaron la tasa implícita, “reflejo de una menor expectativa de ajuste importante del dólar antes de fin de año”.De acuerdo a fuentes de mercado, el saldo de la intervención oficial de hoy fue positivo en unos US$ 22 millones, aproximadamente.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 147 millones y se registraron US$ 58 millones en el sector de futuros del MAE.