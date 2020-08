El dólar para la venta al público cerró a $ 77,39 en promedio, con un descenso marginal de dos centavos respecto de la víspera, mientras que en la semana avanzó 48 centavos (+0,62%).



En el sector mayorista, la moneda estadounidense ganó siete centavos y finalizó a $ 72,77, mientras que en el balance semanal subió 39 centavos (+0,53%).



Con el recargo de 30% -impuesto PAÍS-, la divisa culminó en $ 100,61.

.



El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, cotizaba a $ 126,59, con una baja de 2,8% respecto a la víspera, mientras que el dólar MEP se negociaba a $ 123,33, con una merma de 1,6%.



Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" marcaba un descenso de un peso, a 132 por unidad.



Consultado por Télam por la volatilidad que mostraron en la semana el dólar bursátil y el informal, Eric Paniagua, economista de EPyCA Consultores, dijo que “se observó una tendencia alcista en algunos días que responde a la espera de la presentación de un plan económico pospandemia”.



Paniagua reconoció que el mercado estuvo atento al "rumor" que circuló sobre la posibilidad de que el Banco Central revise el esquema de compra de US$ 200 por mes.



“En un hipotético caso que esto ocurra, esa demanda se va a volcar en cotizaciones paralelas", explicó.

.



Desde el Banco Central dijeron que esa posibilidad no estuvo dentro de los temas abordados ayer en la reunión de Directorio y señalaron que la versión pudo partir desde determinados sectores empresarios que en la actualidad no pueden acceder a dólares para girar a casas matrices o tienen limitaciones para pagar deudas, con lo que buscarían que se "cierre una canilla para que se abra otra".



A su turno, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló a través de su cuenta de Twitter que, en el segmento mayorista, se dio la suba semanal “más baja” desde la segunda semana de julio pasado.



Por último, Sebastián Centurión, de ABC Mercado de Cambios, estimó que la entidad monetaria “tuvo que vender alrededor de 50 millones de dólares”, para abastecer la demanda genuina.



El volumen operado en el segmento de contado hoy fue de US$ 205 millones y se registraron US$ 80 millones en el sector de futuros del MAE.