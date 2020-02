El dólar cerró este lunes a un valor de $63,05 promedio para la venta al público, con una suba de dos centavos respecto del viernes, en una rueda con bajo volumen de negocios.



En el segmento mayorista, por su parte, la divisa avanzó doce centavos y finalizó a $60,47. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplando en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 81,90.



En el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la bolsa, se vende a $84,09 (-1,5%) y el dólar MEP cotiza a $82,57 (-1,5%).

, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue una jornada con bajo volumen de negocios, en el que la divisa norteamericana "operó muy estabilizada en niveles muy próximos al de la regulación oficial dispuesta para hoy".El especialista, además, señaló que la demanda autorizada "mantuvo relativa presión sobre la cotización del dólar", forzando que sobre el cierre el BCRA efectuara ventas por poco monto.Por último, destacó que con el cierre de esta jornada la divisa norteamericana alcanzó nuevos máximos históricos, superando el registro del 14 de agosto del 2019.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 216 millones y en el sector de futuros MAE se operaron US$ 44 millones.En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 92 millones. Los plazos más cortos concentraron más del 65% del volumen operado.Febrero y marzo se operaron a $ 62,31 y $ 64,92; con tasas de 44,43% y 47,12%, respectivamente.