El dólar para la venta al público finalizó este lunes en $63,09 promedio y tuvo un avance mínimo de dos centavos respecto del cierre del viernes, en tanto en el segmento mayorista la divisa terminó la jornada con una suba marginal al cerrar en $59,82.



El contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $75,85, mientras que el dólar MEP cotiza a $73,09, con una suba de 2,4% y 3,9%, en ese orden.



El incremento en la cotización del dólar CCL y del dólar MEP se debe al próximo envío al Congreso de una iniciativa legislativa en la que -entre otras medidas- se impondría un impuesto de 30% para las compras en moneda extranjera.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que fue otra rueda de desarrollo muy acotado en donde "la divisa estadounidense volvió a operar plana en torno al valor de regulación oficial en $59,815".



Y detalló que las "compras oficiales fueron estimadas por fuentes privadas del mercado en un monto algo inferior a los US$ 80 millones".



Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que "en un día que cayó fuerte el volumen operado, el mercado de cambios oficial solo operó de contado sólo 100 millones, producto de la escasa oferta de exportadores en general, y especialmente de cerealeros".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 206 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 177 millones.



Los plazos más cortos concentraron casi 50 % de los negocios.

Diciembre y enero se operaron a $61,50 y $65,08, con tasas de 61,50% y 65,08%, respectivamente.



En cuanto a las Leliq, el BCRA dispuso hoy que la tasa de política monetaria finalizara sin cambios respecto del cierre del viernes al finalizar a 63,00%.



El total adjudicado fue de $124.868 millones sobre vencimientos por $123.391 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $1.476 millones.