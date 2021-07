Una docente jubilada de Neuquén fue a vacunarse con el segundo componente de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y se volvió viral. Es que la mujer decidió usar una irónica remera en la que le agradecía al presidente por el inyectable y decenas de personas se pronunciaron en su contra.

“Gracias, Alberto, por envenenarme”, decía la estampa junto con una imagen del presidente. A la foto, la mujer identificada como Haydee Aguilar, se la tomaron frente a uno de los carteles de la campaña de vacunación y la compartió a través de Twitter.

Neuquén. 2a. dosis de Sputnik pic.twitter.com/iTVaEWgnjK — Haydee Aguilar (@haaguilar1) July 3, 2021

Horas más tarde y tras ver la respuesta de la gente, decidió complementar su tuit: “Gracias, compañeros. No esperaba tantas respuestas por una simple remera. Me alegraron el día. Para retribuir tanta buena onda, les comparto la imagen de la espalda”, agregó con un nuevo mensaje irónico.

Gracias, compañeros. No esperaba tantas respuestas por una simple remera. Me alegraron el día. Para retribuir tanta buena onda, les comparto la imagen de la espalda �������� pic.twitter.com/3sxV1lkIWG — Haydee Aguilar (@haaguilar1) July 4, 2021

En la segunda imagen, que se tomó en el mismo lugar, se puede ver el rostro de la expresidenta acompañado por la leyenda: “Gracias, Cristina, por inyectarme el chip... de la VIDA”.

La jubilada recibió una catarata de comentarios

La remera hace referencia a los distintos rumores que rodean a la vacuna rusa, que todavía no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Pero inmediatamente, la segunda foto reavivó la polémica y comenzó a recibir muchos mensajes de odio, no solo por el trasfondo referido a la fabricación de la vacuna sino también por el mensaje de color político.

“Haydee tuviste mucha suerte, hay 100 mil personas (de tú edad) que no llegaron. Que eran hermanos, Mamás, Papás o Abuelos (empatía se llama)”, le respondieron. “Te das cuenta que esa remera la tendrías que haber usado hace 120 días y agradecer a Dios que no te contagiaste tendríamos q tener las dos dosis desde enero si no fuera por estos corruptos pero llevan 90000 muertos en su conciencia”, agregó otro usuario.

Peeero! Tanta gente enojada, insultando y agrediéndome por una simple remera que agradece el trabajo de nuestro gobierno. Lo que tienen que hacer es imprimirse una remera con los logros del gobierno macrista y lucirla con orgullo. Una que diga, p. Ej. "Los endeudé a 100 años." — Haydee Aguilar (@haaguilar1) July 5, 2021

Al ver tantos tuits en contra de su publicación Haydee decidió responder exhortando a los usuarios a crear sus propias remeras. “Peeero! Tanta gente enojada, insultando y agrediéndome por una simple remera que agradece el trabajo de nuestro gobierno. Lo que tienen que hacer es imprimirse una remera con los logros del gobierno macrista y lucirla con orgullo. Una que diga, por ejemplo: "Los endeudé a 100 años", replicó.

Producción argentina del segundo componente de Sputnik V

El viernes pasado, Laboratorios Richmond anunció que finalizó con la fabricación de medio millón de dosis del primer componente de la vacuna de origen ruso. Además, este lunes iniciaron con la fabricación del segundo componente.

El presidente de la compañía, Marcelo Figueiras, informó la semana pasada que el primer lote constará de 150.000 unidades del refuerzo, para el cual se emplearán 100 litros del principio activo, que fueron enviados a Argentina desde Moscú.

Igualmente, estas vacunas no estarán disponibles inmediatamente ya que al ser la primera vez que las producen, al finalizar la fabricación de este lote deberán ser sometidas a un control de calidad tanto en el Instituto Gamaleya en Rusia como por parte de las autoridades sanitarias argentinas.