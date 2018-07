Una empleada de la Municipalidad de Villa Dos Trece, Formosa, fue golpeada por un concejal y tras hacer la denuncia el intendente la echó de su trabajo y justificó al agresor.



Se trata de Mónica Álvarez quien trabajaba hacía diez años en el sector público y donde conoció al concejal Alberto Ríos con quien mantuvo una relación de pareja durante dos años.



Sin embargo, Ríos comenzó a agredirla verbalmente hasta que la golpeó y comenzó a alejarse unos días antes de semana santa.

Así quedó luego de las agresiones físicas.



Otro episodio de violencia de género se registró cuando Ríos la atacó brutalmente adentro de su auto. "Me agarró del cuello y me golpeó contra el tablero", aseguró Mónica que hizo la denuncia luego de hecho.



Después, un empleado de la Municipalidad la forzó a retirar la denuncia pero no pudo hacerlo porque había sido trasladada a la Capital y más tarde, se enteró de que el intendente Lorenzo Schmidt, la había despedido.



En un mensaje de WhatsApp, Schmidt le escribió: "Que te sirva de experiencia, no más con casados memos (sic) solterones con hijo".

Alberto Ríos con un cartel contra la violencia de género.



"Yo tengo miedo, de lo que me puedan hacer. Encima se saca fotos con cartelitos en contra de la violencia de género", se lamentó Mónica en un informe de Canal 13.



Al ser consultado sobre el caso y el despido, Schmidt tuvo respuestas indignantes. Primero negó haberla echado, aseguró que "ella no se presentó más a trabajar" y que "solía tener problemas con los hombres". También dudó de la veracidad de las fotos y el informe médico.

Lorenzo Schmidt durante la entrevista.



Una cronista le preguntó al intendente porqué había tanta violencia de genero y contestó: "No sé, ha de ser porque el hombre se saca de la paciencia de la torturación (sic) que le hacen las mujeres. Porque, entre nosotros, son torturadoras ustedes".