A fin de "concientizar y evitar futuros comportamientos discriminatorios", la pareja echada de un balneario por protagonizar "escenas gays" convoca a una concentración "pacífica" en la puerta del lugar el próximo sábado 18 de enero desde 14, informó uno de los denunciantes, Gustavo Posati, a Crónica HD.

El hecho ocurrió el pasado sábado 4 de enero cuando la pareja de Posati (30 años, profesor de inglés) y Mariano Dominguez (31 años, psicólogo), quienes vivien en Capital Federal, estaban pasando el día en Ocean Club de Mar del Plata, ubicado a pocos metros de la escollera norte de Playa Grande.

Según contó Posati a Crónica HD, la pareja ingresó al balneario como "invitados" de su amigo Sebastián Grimaldi, cuyo padre es socio del lugar hace muchos años; y el hecho discriminatorio fue motivado por una socia que denunció al club que habían protagonizado "escenas gay" durante su visita a la playa.

"No hubo exhibicionismo ni nada, como dijo la señora. Cuando llaman al otro día y nos prohiben la entrada. Mi amigo dijo que quería ir a preguntar qué pasó porque no entendíamos muy bien eso de las 'escenas gays'. Nosotros le dijimos que no pasaba nada, que podíamos ir a otro lado, pero insistió. Vamos y nos encontramos con lo que sabíamos ya. Sólo podía entrar el hijo del socio", contó el joven.

"Lo que pasó nos opacó las mini vacaciones y no fue nada grato", aseguró Posati, quien volvió ya a Capital Federal; y luego convocó a una concentración "pacífica" en la puerta de Ocean Club para el sábado 18 de enero, con el objetivo de "concientizar y evitar este tipo de comportamientos en el futuro".

Debido a lo sucedido, la pareja de Gustavo y Mariano también decidieron hacer la denuncia correspondiente ante el INADI y contratar una abogada para que se ocupe del daño moral y los perjuicios ocasionados tanto al padre de su amigo como a ellos, quienes fueron echados como socios del balneario.