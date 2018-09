Una resolución de la Justicia porteña condenó este viernes a la empresa Uber y a su CEO,, a la pena de multa e inhabilitación por dos años para ejercer cualquier actividad relacionada con el transporte de pasajeros en la ciudad, “por organizar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público”.En el fallo del juez Ladislado Enre se indica que las multas de aproximadamente $60.000 (1.600 dólares) que deberán pagar por un lado Uber y por el otro Otero, serán de cumplimiento efectivo.A ambos, además, se les impone la accesoria de “inhabilitación por el término de 2 años para que ejerzan cualquier actividad vinculada a la prestación de servicio de transporte de pasajeros, tanto de la índole de la brindada por Uber , como de cualquier otra modalidad, de modo directo o indirecto, como también por sí o por intermedio de terceros”.De esta manera, se intentará eludir el principal argumento de Uber : que es una empresa de tecnología y no de transporte. En tanto, en la misma sentencia, el magistrado absolvió a la firma y a su representante del delito de violación de clausura, y absolvió también a los gerentesde varias contravenciones de las cuales eran acusados.Pero, minutos después de conocerse la condena, Uber se expresó a través de un comunicado, donde afirmó que la plataforma que “está desde hace más de dos años en Buenos Aires, hoy es elegida por más de un millón de personas para moverse en la ciudad y por miles de personas para generar una fuente de ingresos”.Además, desde la empresa anticiparon que van a apelar la decisión de la Justicia . Y cuestionaron que en dos años y medio de investigación, la fiscalía no logró producir una sola prueba y sólo logró una multa en el marco de un código que trata inconductas menores.Por su parte, el fiscal, también afirmó que van a apelar el fallo. “Esta es la primera sentencia condenatoria en un juicio oral y público contra Uber en la ciudad y en el país, lo que refrenda nuestro trabajo de dos años. Se determinó que la empresa opera ilegalmente y que su responsable mayor es Otero.Y si bien estamos conformes por eso, entendemos que los otros dos directivos también tienen que ser condenados porque son parte de la persona de existencia ideal Uber Argentina SRL", concluyó.