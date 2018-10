Fueron condenadas por el Tribunal Oral N°4.

Las cinco maestras jardineras acusadas en 2013 de maltratar al menos a 40 nenes en el jardín de infantes Tribilín, de San Isidro fueron condenadas por el Tribunal Oral N°4 por abandono de persona, amenazas y lesiones a menores de 3, 4 y 5 años.



Si bien las penas recién se conocerán el próximo 5 de noviembre, las mujeres ya están detenidas. La medida recae sobre Noemí Núñez, Mariana Buchniv, Yanina Gogonza, Noelia Gallardo y Vanina Diap, respectivamente la directora, las dos docentes y la auxiliar, que tras cinco años de interponer recursos para demorarlo, finalmente llegaron al juicio oral.



La fiscalía pidió 10 años de prisión para todas por igual, la pena máxima en este tipo de delitos, y la querella pidió 12, porque agregó el delito de "amenaza" para tres de ellas.



La directora fue la única que declaró, quien reconoció su voz en la grabación y marcó la diferencia entre su "exabrupto" y la polémica forma en que las acusadas se dirigían a los nenes cuando ella no estaba presente.



"La directora retó a una nena, reconoció que sonó mal, pero que no fue con ánimo de agresión. Y reafirmó que no escuchó a las maestras diciendo lo que quedó grabado en el audio, porque si no, las hubiese frenado", afirmó Adrián Murcho, abogado de Noemí Núñez.