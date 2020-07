Confesiones: "Alberto es un tipo temperamental"

Diego Schurman es periodista y se especializa en política. En diálogo exclusivo con Crónica, cuenta los detalles de su libro “Alberto, la intimidad del hombre, el detrás de escena de un presidente” y nos adelanta la trastienda de lo que fueron las reuniones previas a ser candidato, los reencuentros y el logro de consolidar a un peronismo atomizado.

El reencuentro:

Más de diez años pasaron, que no se hablaban, que se mantenían distantes y con tensiones aún no resueltas. Esa reunión en el Instituto Patria fue casi en secreto. Alberto estacionó tres cuadras antes y fue caminando despacio. No sabía con qué se iba a encontrar.

“En ese encuentro Alberto le reprocha de todo a Cristina Fernández. Pero una vez que se saca la mochila, empieza un trabajo horizontal, mano a mano en pos del triunfo del peronismo. Él aporta también a lo que va a ser la Cristina de los últimos tiempos, hasta aporta la idea de que ella escriba su libro Sinceramente”.

Schurman no pierde el tiempo. Inicia su libro citando algunas frases de Alberto Fernández como incógnitas que se van rearmando a través de las páginas y de repente llega el primer capítulo que aborda en el diálogo entre Cristina y Alberto:

El armador político:

“Alberto es un componedor político. Primero se hizo como articulador del PJ. Él inició con el rearmado del peronismo que estaba atomizado, sin conducción. Reunión todas las piezas y se consolida. Creo que la síntesis excepcional de eso es el abrazo entre Máximo Kirchner y Sergio Massa festejando el triunfo de las PASO” declara Schurman.

A partir de este eje, Schurman va componiendo cómo Alberto va construyendo espacios de diálogo entre los más amplios y diferentes sectores. Un tipo capaz de sentarse a la mesa con políticos de todas las tendencias, dirigentes, empresarios y sindicatos. Como menciona Schurman “hasta Cristina le reconoce que a él, le atienden el teléfono todos”. Y agrega su propia opinión: “Me parece que es un tipo temperamental, que no se guarda nada para sí. Pero a la hora de gestionar ese temperamento es necesario”.

“Hasta Cristina le reconoce que a él, le atienden el teléfono todos”

También cuenta cómo Alberto rescata la figura de Alfonsín como idea central de gestión estatal: “Si uno va a los libros que publicó, lo menciona varias veces. En la campaña electoral también recupera su figura, la concepción de la democracia como la posibilidad del Estado de hacer frente a las necesidades básicas. Él recupera esa idea del Estado. Por supuesto que el Coronavirus lo cambió todo, aún así consolida esta concepción”.



La anti-grieta y el anti-marketing:

La campaña de Alberto Fernández, según Schurman, no se centró en el marketing sino en la acción ya que hubo muchas reuniones claves que pasaron desapercibidas, con diferentes sectores políticos, sindicales, empresariales y de los movimientos sociales, confluyendo así en la Mesa contra el Hambre, por ejemplo. “Es un tipo que busca el consenso, es articulador” menciona, señalando también que en plena campaña política, Alberto se mostraba renegado a salir en spots publicitarios porque detesta el show y el marketing político “el discurso de anti-grieta es un discurso de autenticidad. Alberto es un tipo muy negado al marketing y por eso en la campaña electoral sale lo que él es: un tipo auténtico”

La intimidad política de Alberto Fernández, por Diego Schurman.

Pero el libro no sólo se trata de Alberto, también dedica varias páginas a reconstruir cómo se enteraron los diferentes candidatos del PJ, el anuncio de Cristina Fernández aquél sábado por la mañana. El asombro, los llamados telefónicos, las entrevistas en vivo que hubo que pilotear.

Un libro imperdible, que cuenta a fondo y sin tapujos el detrás de escena de la campaña electoral. Una clave para entender el perfil del actual presidente.

Conseguilo en www.cronishop.com.ar Nosotros te lo llevamos a la puerta de tu casa.