Cinco personas murieron y otras 74 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 53 los fallecidos y a 1.628 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte vespertino.



Respecto de los decesos, todos son hombres, tres de los cuales residían en la ciudad de Buenos Aires (de 75, 67 y 77 años); uno de 68 de la provincia de Neuquén y otro de 83 que vivía en la provincia de Buenos Aires.



Del total de los casos, 718 (44,1%) son importados, 563 (34,6%) contactos estrechos de casos confirmados, 175 (10,75%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



La cartera sanitaria informó que de los diagnosticados con coronavirus hoy, 12 se registraron en la provincia de Buenos Aires, 17 en la Ciudad de Buenos Aires, 4 en Chaco, 7 Córdoba, 2 en Corrientes, 1 en La Rioja, 1 en Mendoza, 6 en Neuquén, 2 en Río Negro, 1 en San Luis, 8 en Santa Fe, 6 en Santiago del Estero, 2 en Tierra del Fuego y 5 en Tucumán.

En tanto, no se reportaron casos en Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, San Juan y Santa Cruz.



El número total de acumulados por distrito señala que la provincia de Buenos Aires tiene 409 casos, la Ciudad de Buenos Aires 456, Chaco 119, Córdoba 146, Corrientes 24, Entre Ríos 19, Jujuy 5, La Pampa 3, La Rioja 9, Mendoza 30, Misiones 3 Neuquén 50, Río Negro 19, Salta 3, San Juan 1, San Luis 11, Santa Cruz 23, Santa Fe 184, Santiago del Estero 10, Tierra del Fuego 77, Tucumán 27.



No se registran casos en Catamarca, Chubut y Formosa.



Además, el Ministerio de Salud aclaró que "aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia fueron contabilizados por provincia de carga".