Los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires cobrarán la segunda cuota del aguinaldo el jueves 17 de diciembre, informó este jueves el Instituto de Previsión Social bonaerense.



El organismo recordó además que, como todos los años, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas percibirán junto con el aguinaldo los haberes del mes de diciembre.



El IPS recordó que todos los trámites del IPS se realizan de forma online y si los interesados aún no obtuvieron su turno, deberán acceder a http://www.ips.gba.gob.ar/tramites_remotos.html y solicitar un turno de atención No presencial en Sede de Inicio La Plata o bien en cualquier Centro de Atención Previsional habilitado en el interior de la provincia.

.

El aguinaldo es un abono adicional que se paga en dos cuotas: la mitad en junio y la suma restante en diciembre.