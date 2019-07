Un informe realizado por la Secretaría de Gobierno de Salud, elaborado ante el pedido de la comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados de la Nación, confirmó que desde 2016 se compran menos vacunas y que las disminuciones más importantes se dieron en las inmunizaciones pediátricas contra las hepatitis virales.

De las 7,7 millones de dosis adquiridas en 2016 se pasó a 3 millones en 2018. El dato confirma algo que médicos, padres y especialistas sanitarios llevan meses advirtiendo: faltan dosis de vacunas. El vicepresidente de la comisión, el tucumano Pablo Yedlin, destacó que el gobierno no habla de menos compras sino de complejidad en el proceso de adquisición. Pese a eso, las cifras son evidentes.

Clara evidencia de la efectividad de la vac contra HPV, reduce la Infección en vacunados y en contactos, reduce significativamente el cáncer de cuello de utero. En Argentina la vac es obligatoria y gratuita a los 11 años. Vacunate es tu derecho y tu obligación #NuevaLeydeVacunas pic.twitter.com/kAZ4F5SBTu — Dr. Pablo Yedlin (@pyedlin) 28 de junio de 2019

"Cada año nacen 700 mil niños en el país. Por ende, desde 2005 se compraba este número de dosis para las vacunas de la hepatitis A, que se da a los 12 meses de vida, y la hepatitis B, que se aplica al momento de nacer para prevenir una posible transmisión de madre a hijo, pero tanto este año como el anterior se adquirieron 401.000 vacunas contra la hepatitis A, lo que deja a casi 300.000 niños sin cobertura", indicó el vicepresidente de la comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados.

Creer que se ahorra en estrategias que son demostradamente "costo-efectivas" es No entender de salud ni de economía. Además de ilegal es absurdamente "tonto". Se acaba el ñañaña. Hay responsables @CaroStanley @FerIglesias https://t.co/zqKBkE32Ii — Dr. Pablo Yedlin (@pyedlin) 1 de julio de 2019

"Lo mismo pasa con la vacuna de la hepatitis B, que se da al momento del nacimiento para evitar una potencial transmisión de madre a hijo. Para esta inmunización se compraron 300 mil dosis este año, por lo cual la situación es aún peor", agregó Yedlin. A su vez, el diputado tucumano aclaró que en algunos casos "se compraron las dosis adecuadas de las vacunas, pero llegaron tarde, lo que se traduce en oportunidades perdidas a la hora de vacunar, porque no todas las madres pueden regresar a los centros", indicó.

Por su parte, el ex ministro de Salud del kirchnerismo, Ginés González García, calificó como "una vergüenza esta situación de las vacunas, era algo que funcionaba muy bien. Esto se da porque no pagan, no por algún imprevisto". En tanto, desde el gobierno aseguraron que no hay faltante de vacunas, y culparon a los laboratorios por la demora en la entrega de las dosis.

Hace unas semanas, cuando hablé de la falta de vacunas, fui atacado sistemáticamente por los trolls. Espero que las verdad admitida por el propio Gobierno los haga reflexionar... — Gines GonzalezGarcia (@ginesggarcia) 1 de julio de 2019

"Las 19 vacunas del calendario están. No están faltando vacunas. No se bajó ninguna del calendario" dijo Mario Kaler, secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgo.