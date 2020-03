El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró esta tarde que "la medida que más consenso tuvo" en la Casa de Gobierno es el "no cierre de los establecimientos educativos", ya que "no sólo tiene un impacto social considerable sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud".

"Sería contraproducente. Los chicos no son un grupo vulnerable y cuando no van a la escuela, tienen que quedarse fuera de la escuela, con lo cual aumenta el riesgo para los adultos que deben cuidarlos. Que los chicos estén en la calle es riesgoso", consideró el funcionario en la conferencia de prensa que se desarrolló luego de la reunión interministerial de seguimiento de la pandemia que encabezó esta mañana el presidente Alberto Fernández.

González García también destacó que el Gobierno está "en contacto con todos los países que están enfrentando la pandemia del coronavirus, tanto con aciertos como con errores".

Por su parte, en coincidencia con el Ministro de Salud, la jefa de epidemiología del hospital Ricardo Gutiérrez, Ángela Gentile, dijo en la misma conferencia que "la escuela es muy importante para generar tareas de prevención" frente al coronavirus. También dijo que "el coronavirus no tiene libre circulación en la comunidad" argentina, precisó que "no se dio mortalidad en pediatría".

.

En tanto, el infectólogo Eduardo López recomendó durante la misma rueda de prensa "estimular medidas como evitar el beso en la mejilla, el saludo de mano, diminuir la socialización del mate y tomar dos metros de distancia" para contener la propagación del coronavirus en el país.