La Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan fue constituida formalmente el último martes en un encuentro en el que los legisladores decidieron convocar a los familiares de los tripulantes.



El encuentro, además, sirvió para definir que el senador por Tierra del Fuego del interbloque Argentina Federal José Ojeda sea el presidente de la Bicameral, secundado por el diputado macrista por la provincia de Buenos Aires Gerardo Montenegro.



La designación de Ojeda fue por unanimidad, aunque el kirchnerismo denunció un acuerdo entre Cambiemos y el peronismo dialoguista, pero la postulación de Montenegro debió ser puesta a votación, ya que el Frente para la Victoria había propuesto al diputado mendocino Guillermo Carmona, autor de la ley que creó la bicameral.



A pedido de la diputada por el Frente Renovador Graciela Camaño, quien no forma parte de la comisión, se puso a votación la designación de ambos candidatos, y la del oficialista ganó por seis votos contra cuatro.



La postulación de Montenegro también había sido propuesta no solo por el senador bonaerense macrista Esteban Bullrich sino por el jefe del interbloque Argentina Federal de la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, con el argumento de un acuerdo político con el oficialismo.



El oficialista fue apoyado por Cambiemos y por el peronismo dialoguista, mientras que Carmona recibió el respaldo del kirchnerismo y de la senadora rionegrina por el Frente Progresista Magdalena Odarda. A continuación, el Frente para la Victoria reclamó la presencia del ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, en una moción que fue rechazada tanto por el oficialismo como por el Partido Justicialista.



Carmona habló de iniciar una "acción inmediata" y desautorizó al presidente de la comisión por haber anticipado que la misma debería volver a reunirse a principios de abril. "Si fijamos una reunión de aquí a quince días perdemos un tiempo valioso. Queremos que la semana próxima se haga la reunión y que se invite a Aguad y también a los familiares", propuso el diputado mendocino.



Según Carmona es "necesario que el ministro confirme o desmienta la información brindada por el jefe de Gabinete", Marcos Peña, quien durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados del miércoles pasado presentó documentación que indicaría que el ARA San Juan pudo haber estado a pocos kilómetros de las Islas Malvinas.



En cambio, el diputado Montenegro recordó que la comisión "primero debe tener un reglamento y luego una lista de asesores especializados", y consideró que "empezar pidiendo que venga un funcionario es apresurado".



El mendocino Luis Petri, de Cambiemos, apoyó la postura de su compañero de bancada y lo mismo hizo la bonaerense Camaño, quien dijo estar presente en nombre del massista santafesino Alejandro Grandinetti.



El fueguino Ojeda cerró la reunión y convocó a los legisladores para la próxima semana para aprobar un reglamento y recibir a los familiares de los tripulantes del submarino de la Armada Argentina, desaparecido en aguas del Atlántico sur desde noviembre del año pasado, cuya ubicación aún no fue determinada.



La comisión está conformada por seis diputados y seis senadores, de los cuales cuatro pertenecen al oficialismo y el resto a diferentes partidos de la oposición.



Por la Cámara alta integran la bicameral la riojana Olga Inés Brizuela y Doria, quien hoy se ausentó y el porteño Bullrich, de Cambiemos; el chubutense Alfredo Luenzo y el fueguino Ojeda, de Argentina Federal; la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti y la rionegrina Magdalena Odarda, del Frente Progresista.



Por Diputados, forman parte de la comisión los kirchneristas Carmona y Nilda Garré (CABA), el massista Grandinetti, el justicialista Pedro Miranda (Mendoza), y los macristas Montenegro y Petri.