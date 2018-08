En la mañana de este lunes, un docente de la escuela especial N°516 de Melchor Romero, en la localidad bonaerense de La Plata, se electrocutó y las causas de los hechos son materia de investigación.



Según publicó diputadosbsas.com.ar, el maestro identificado como Alejandro Tosseti, de 44 años, fue luego de incidente por sus propios medios al Hospital Interzonal Alejandro Korn. Desde allí, el primer parte médico aclaró que la víctima de esta descarga eléctrica esta fuera de peligro.



"Seguimos en esta situación y las autoridades no reaccionan", dijo el gremialista Roberto Baradel en diálogo a C5N. "En lugar de tener una estrategia defensiva, Vidal debería ocuparse", sintetizó luego.



Por su parte, Fabiana Berardi de UDOCBA La Plata comentó al citada web: "Nos informan que recibió un golpe de electricidad producto de un cable que estaba suelto y tenía contacto con una chapa. El SAME no consideró su traslado y esta siendo acompañado para gestionar su ART".



En esta línea, Enrique Rifourcat, el titular de SAME La Plata, indicó que Tosseti sería atendido en el Hospita. Italiano de La Plata por cuestiones de la Asegurada de Riesgo de Trabajo (ART). Según este especialista, el docente no sufrió la pérdida del conocimiento, al tiempo que se le practicó un electrocardiograma, que como resultado brindó parámetros normales.



Cabe recordar que esta conmocionante situación ocurrió a 15 días de la tragedia de Moreno, donde por una perdida de gas hubo una explosión y murieron la vicedirectora y el portero del establecimiento.



Por último, en La Plata el pasado viernes 40 escuelas no dictaron clases por problemas edilicios, al tiempo que los gremios habían denunciado que la comunidad educativa no daba abasto y que la situación "era un caos".