La publicación en la red social Facebook fue realizada por un médico y ministro de comunión, que trabajó en el lugar durante 40 años.



La primera testigo de este milagro,fue Ana María Suárez, quien tiene a su madre de 84 internada en ese lugar y la tienen que operar. Aprovechó que fueron a limpiarle la habitación y salió al pasillo. Allí se puso a rezar cuando levantó la vista, la virgen estaba ahí.

"Estaba muy agobiada. Me senté en una camilla. Me puse a rezar y a pedir. Le pedía y le suplicaba en un estado de angustia total. Cuando levanté la vista, me fijé en la pared. Vi un movimiento raro. Empezó a armarse una silueta que al principio no entendí que era. Lo que más reconocí fue unas manos que estaban rezando. Me impactó mucho. Me asusté”, relató Ana María.

Los fieles no dudaron en fotografiarse junto a la imagen de la Virgen de Lourdes

"Concurrí para observar la manifestación -no se puede hablar de milagro- de la Virgen de Lourdes ocurrida el 11 de febrero de 2018 a la madrugada, en un pasillo de la sala 7 de internación" describió el doctor.

Para probar si la imagen era obra de alguna persona, intentaron limpiarla con alcohol, pero no dio ningún resultado. Asimismo, el hombre afirmó que tiene "relieve" cuando se la mira de costado.