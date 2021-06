El avance del coronavirus sigue dejando infectados y víctimas fatales en todos los rincones de nuestro país, y lo más terrible de todo, es que comienzan a conocerse casos fatales en personas que lograron aplicarse las dos dosis de las vacunas.

Un caso que consternó a la provincia de Córdoba tuvo como víctima fatal a Santiago Gerónimo (44), jefe de guardia del hospital provincial Arturo Illia (de la ciudad de Alta Gracia), quien había recibido las dos dosis de Sputnik V y murió por el Covid.

.

Gerónimo comenzó el aislamiento en su hogar cuando le diagnosticaron la enfermedad, pero su estado de salud se complicó y debió ser internado en terapia intensiva en el Sanatorio Alive, de la ciudad de Córdoba.

El periódico salteño Cuarto.com.ar informó que su hermano Marcelo, también médico terapista, "viajó de urgencia para ayudar a Santiago" y estuvo las últimas horas junto a él, luego de haber sido intubado el domingo.

Santiago Gerónimo trabaja en el Santorio Humberto Illia de Alta Gracia (Imagen ilustrativa).

"Los médicos no deben acostumbrarse a la muerte, deben pelear con cada paciente", declaró Marcelo, quien recordó a su hermano como un buen padre, un luchador de la vida y un profesional con vocación de ayudar.

Cane destacar, que la muerte por las derivaciones de la covid-19 al tener dos vacunas aplicadas son marcadas por los expertos como una situación "muy excepcional".

Coronavirus: porcentaje bajo de muertes

De hecho, el Ministerio de Salud de la Nación informó al 3 de abril pasado que solo el 0,2% de los vacunados con una o dos dosis en Argentina contrajeron covid transcurridos al menos 14 días de la primera inyección. Sólo fallecieron el 0,0005 por ciento, es decir una muerte entre 200 mil vacunados.

En tanto, la provincia de Córdoba es una de las más afectadas por la segunda ola de coronavirus en el país, con 2.957 casos reportados en las últimas 24 horas y 341.418 contagios desde el inicio de la pandemia.

.

Gerónimo había nacido en Salta, pero vivía en Córdoba desde hacía 20 años y fue en esa provincia donde estudió y se recibió de médico, además tenía dos hijos, según reportó La Voz.

“Es un día tristísimo en toda la ciudad por la muerte de un gran profesional y una gran persona. Esto nos llama a reflexionar a que nos sigamos cuidando por más vacuna y esperanza”, dijo el intendente local, Marcos Torres, a Cadena 3. El funcionario agregó que a pesar de haber recibido las dos vacunas, "estaba expuesto permanentemente y le tocó pagarlo con su vida".

Covid: palabra de doctora compañera

Agustina Beltrán ejerce en el Hospital Arturo Illia en Alta Gracia, y dialogó con el programa HTH (Metro 95.1), que conduce Nacho Otero, y sostuvo que "estamos consternados por la pérdida de un compañero después de tantos años de compartir en el hospital, 15 años él estaba a carho de la función en la guardia y también de la parte de cirugía, porque era cirujano. Realmente estamos muy tristes, sobre todo porque estaba vacunado, primero lo había hecho en diciembre y la segunda dosis en enero. El tenía sobrepeso, ni siquiera obesidad y no tenía otras enfermedades".

Consultada sobre qué pudo haber pasado, la facultativa sostuvo que "no todas las personas vacunadas responden de la misma manera, hay un procentaje bajo que no responde, hay muchas formas ya sean orgánicas o que la cadena de frío no ha funcionado, varias cosas o sea que no se puede saber cómo ocurrió esto".

.

Respecto a qué pasó con Gerónimo, la doctora sostuvo que "estuvo de guardia un viernes, solía estar por 24 horas, y empezó con síntomas el domingo, pero le dió negativo aquel día. Se volvió a hacer el test el martes y ahí le dió positivo. No todo el mundo está vacunado pero por una cuestión de decisión propia y no por falta de vacunas".