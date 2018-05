Lo que iba a ser un fin de semana largo para descansar, terminó siendo una verdadera tragedia. Una beba de tres meses falleció el pasado sábado a la tarde en el Bosque de los Arrayanes, en Villa La Angostura, donde una familia de Buenos Aires había ido a pasar unos días alejados de la gran ciudad.

La pequeña, junto a sus padres oriundos de Buenos Aires, se había trasladado hasta el área protegida para realizar una excursión. Sin embargo, cuando llegaron a la tradicional casa de té del bosque, el matrimonio notó que la menor estaba inconsciente.



Sumidos en la desesperación, trataron de reanimarla en numerosas oportunidades pero no lo lograron, por lo que acudieron al guardaparque, quien dio aviso a la Radioestación del Parque Nacional. Una vez realizado el llamado, las autoridades del lugar se pusieron en marcha para alertar la emergencia a las diferentes instituciones para avanzar en el operativo de traslado.



La beba fue llevada de urgencia desde la cabaña en la que estaba al hospital zonal Oscar Arraiz, donde los médicos hicieron lo posible para salvarla. Tras efectuar las maniobras de reanimación en el nosocomio, los profesionales de la salud informaron a los padres que la beba había fallecido.



Mientras aún se investigan las causas de tan doloroso final, la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi expresó que “lamenta este hecho y acompaña a la familia en tan doloroso momento”.



Antecedente

En enero del año pasado, una joven de 23 años sufrió lesiones leves al caer de un sendero del Bosque de Arrayanes y tuvo que ser rescatada por personal de Bomberos, Parques Nacionales y Prefectura.



La chica sufrió una fuerte caída en un barranco y sufrió lesiones en su hombro, que afortunadamente no fueron de gravedad.



A pesar de ello, por precaución, el personal decidió asistir a la accidentada e inició un operativo con la intención de sacarla del lugar al que había caído para trasladarla a un centro asistencial.



Ese día también se conoció el caso de una joven oriunda de Misiones que estuvo perdida por más de una hora en la zona de la Ruta de los Siete Lagos y fue encontrada antes del anochecer por personal de la Comisaría 28.



La mujer pasaba sus vacaciones en La Angostura con su familia y alrededor de las 18 se dio aviso a las autoridades sobre su desaparición. Un grupo salió desde Villa La Angostura en bicicleta y en el sector del lago Espejo Chico la dejaron atrás y después no la volvieron a ver.



Investigación

Las razones de la muerte de la beba aún se desconocen. Hoy se llevará a cabo la autopsia para determinar fehacientemente lo que ocurrió con ella.