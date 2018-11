Dos mujeres que representan a miles de víctimas.

Pormresano@cronica.com.ar"Y un día el fuego”, es la denominación de una interesante cruzada fotográfica que decidieron llevar a cabo Belén y Sebastián con mujeres que lograron sobrevivir a las llamas causadas por sus demenciales parejas. Un admirable desafío que les permitió a las víctimas despojarse de sus ropas, y de sus tabúes, para mostrarse a sí mismas y al resto con las marcas que llevarán por el resto de su vida, y entender que por algo sobrevivieron.Asimismo la iniciativa las reunió para dejar atrás el desamparo de las autoridades, y saber que no están solas.En la primera marcha de “Ni una menos”, que tuvo lugar el 3 de junio de 2015,retrataban la multitudinaria convocatoria de una jornada histórica. En plena tarea, ambos conocieron a, cuyo caso fue uno de los más emblemáticos, no sólo por el grado de violencia padecido, sino por su vocación de lucha contra la violencia de género.Al respecto,señaló aque “nos dijimos ese día que algo teníamos que hacer con la violencia que ocurre en Argentina. Nos preguntamos qué íbamos a mostrar y nos parecía que el extremo de hacer daño es quemar al otro con fuego porque la marca queda y no se borra”.La misión resultaba original y atractiva, y a la vez compleja por la escasa cantidad de mujeres que sobreviven a las llamas.Fue entonces que “comenzamos con, mientras al mismo tiempo intentábamos contactar al resto a través de las redes sociales”, agregó Grosso.La campaña comenzó en 2016, y comprendió cinco casos hasta el momento, puesto que los fotógrafos apuntan a integrar más víctimas. Los inicios no fueron para nada sencillos producto de los temores, y el pudor de mostrarse en público de cada una de las chicas., una de las retratadas, reconoció que “para mí fue difícil porque en mi casa no podía entrar ningún hombre y menos que me viera el cuerpo”.En referencia a ello, Belén detalló que “en las entrevistas con ellas, había un denominador común reflejado en que la mayoría me miraba a mí y no a Sebastián. Fue una cuestión de tiempo, primero debíamos ganarnos su confianza, dejarles en claro que se relajen y que vamos a mostrar lo que ellas quisieran mostrarnos”.Pero finalmente las experiencias marcaron un quiebre en cada una de sus vidas, que hasta ese entonces se desarrollaban bajo el dolor, la tristeza, el olvido y ese pesar de sentirse miradas. “Una se siente culpable de estar así. Estuve un año sin subirme a un colectivo o que me tocaran, porque me preocupaba mucho qué pensaba la gente al verme con cicatrices”, confesó Fernanda.La mujer, oriunda de Rosario, sufrió el 45 por ciento de quemaduras en su cuerpo cuando el 17 de mayo de 2013 su pareja la sometió con fuego. A cinco años de aquel aberrante episodio, Serna reconoció que ser fotografiada “fue todo un cambio, en mi caso visibilizar lo que nos pasa a las que sobrevivimos”.Una sensación compartida por, atacada por su pareja en 2013, al expresar que “fue un alivio porque lentamente comencé a mostrar mi cuello, mis brazos y mi espalda. Antes me sentía culpable de lo que me pasó”.Muchas de ellas reconstruyeron sus vidas tras las sesiones de tres días bajo la lente de Belén y Sebastián, sabiendo que las marcas no se borrarán, que sus cuerpos cambiaron, pero tomando cuenta que si lograron resistir a tan brutal ataque fue por una razón y no la pueden desaprovechar.En este sentido,volvió a lucir en bikini luego de ser retratada, convencida de que “esto lo voy a llevar toda la vida y el que no lo quiere ver que no lo vea. Yo lo voy a mostrar, porque no tengo la culpa de lo que me pasó”.