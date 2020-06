Horas de incertidumbre vive la madre de uno de siete bebés que dio positivo para coronavirus en la localidad bonaerense de Luján. En diálogo con Crónica HD, afirmó que el nene de 8 meses sólo recibe "asistencia médica de un pediatra por WhatsApp y nadie viene a verlo". "No sabemos como se infectó porque nosotros no tenemos síntomas ni nos hicieron hisopados", indicó la joven, desde la ventana de su domicilio, donde permanece aislada junto a sus 3 hijos.

Con un barbijo rosa y detrás de una de las rejas de su casa. Así contó Aldana a Crónica HD cómo está su bebé, de 8 meses, que recibió diagnóstico positivo este martes a través de un llamado telefónico del hospital donde lo hisoparon el pasado viernes. Ese día, el niño comenzó con fiebre, dijo la joven, pero "sólo le dieron paracetamol" y le dijeron que volviera a su casa. Ahora, su temperatura alcanzó los 38,5 y comenzó con diarrea, indicó la joven.

"Desde que le dio positivo, no recibe atención, sólo lo atienden por WhatsApp", indicó la mujer, quien está aislada con sus otros dos hijos en el mismo domicilio. Y explicó: "Nosotros no tenemos síntomas, no nos hicieron hisopados ni nos vieron a ver todavía. Entonces no sabemos cómo el bebé se infectó con covid-19".

Además de sus hijos, Aldana tuvo contacto con su hermana y su suegro, quienes tampoco tienen síntomas ni les hicieron el hisopado, denunció. "Pregunté (al pediatra de su hijo) si podían hacernos un hisopado, ya que mi hijo tiene coronavirus y me dijo que si no teníamos síntomas, no los iban a hacer. No sabemos cómo se pudo contagiar porque yo no sé si tengo la enfermedad", manifestó.

Visiblemente emocionada, expresó: "Lo dejaron abandonado acá, es un bebé, no sabe manifestar dolor, quiero que alguien lo vea. No es lo mismo que si yo tuviera el virus, porque si me abandonan, me automedico. Estamos hablando de una criatura de 8 meses. Si mi bebé se muere, yo me muero con él".

De acuerdo al último parte médico emitido esta mañana desde el Municipio de Luján, son siete bebés y niños menores de 2 años que padecen la enfermedad: una beba de 3 meses, internada en el Hospital Nuestra Señora de Luján; una beba de 4 meses, internada en el Hospital Nuestra Señora de Luján; una beba de 4 meses, con aislamiento domiciliario y un bebe de 8 meses, con aislamiento domiciliario.

.

También dieron positivo un niño de 1 año, con aislamiento domiciliario; una niña de 1, internada en el Hospital Nuestra Señora de Luján; y una niña de 2, con aislamiento domiciliario.